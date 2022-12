Frane e pericoli: Enzo attiva le somme urgenze e chiude cinque strade

Dopo i sopralluoghi dei tecnici delegati dalla Direzione Generale LLPP e protezione Civile della Regione Campania, il sindaco di Ischia ha firmato il primo atto per la definizione dei percorsi di mitigazione del rischio delle zone più a rischio del territorio.

Con un’ordinanza contingibile e urgente, infatti, Enzo Ferrandno, con effetto immediato ed in virtù delle motivazioni espresse nella narrativa che precede ha ordinato la chiusura al transito traffico veicolare e pedonale delle porzioni stradali e pedonali di seguito descritte.

Il prossimo step è quello di attivare l’Emergenza e procedere con l’affidamento dei lavori e delle relative somme urgenze con il coordinamento del commissario Legnini.

LE ZONE E GLI INTERVENTI

1) Località Campagnano – Zona Pignatiello/ Torre di Mezzo: constatate delle criticità inerenti i costoni limitrofi alla pubblica strada che anche durante l’evento del 26/11/2022, hanno subito degli smottamenti. Il

costone confinante con la strada che porta in località Torre di Mezzo presenta un movimento franoso per un fronte di circa 50 metri e per un’altezza di circa 35 metri. I terreni detritici alluvionali costituiti da ghiaie e ciottoli tufacei debolmente cementati sono stati oggetto di una colata detritica che ha invaso la sede stradale rendendola impraticabile. La zona necessita di un intervento mediante la posa in opera di rete paramassi armata con reticolo di chiodature da realizzarsi previo disgaggio delle masse detritico terrose instabili. Si prevede: – pulizia della vegetazione e disgaggio masse instabili; – messa in sicurezza del versante mediante

posa in opera di geo stuoia e rete armata a doppia torsione ancorata con barre autoperforanti; – rimozione e trasporto a discarica dei detriti di frana; – realizzazione muretto di scarpa alla base del costone. Interventi descritti nei verbali di cui alla nota Prot. 50934 del 15/12/2022;

2) Località Campagnano – strada “Malupass”: Lungo la strada detta del “Malupass” durante l’evento del 26/11/2022 si è verificato un ribaltamento della recinzione dovuto al franamento terrapieno a monte della stessa. Si prevede un intervento di messa in sicurezza del terrapieno limitrofo alla strada tramite la realizzazione di un muro di sostegno del terrapieno in muratura di cemento, per una lunghezza di circa 70,00 metri e un’altezza di circa 1,00 metro. Si prevede: decespugliamento e taglio arbusti; – scavo a mano e realizzazione fondazione in c.a.; – realizzazione di muro di sostegno del terrapieno in muratura di cemento. Interventi descritti nei verbali di cui alla nota Prot. 50934 del 15/12/2022;

3) Zona Piano Liguori: In tale zona durante l’evento del 26/11/2022, si sono verificate una serie di smottamenti dei costoni laterali alla sede stradale. Il materiale franato ha invaso la sede stessa creando un

una situazione di pericolo. Per tale area si prevede, oltre al decespugliamento e taglio degli arbusti insistenti sulle scarpate, la risarcitura e il ripristino delle murature esistenti dissestate, la messa in sicurezza mediante realizzazione di muro di contenimento della scarpata lato sinistro (in direzione Piano Liguori), mediante blocchi in cemento e sabbione con fondazione in calcestruzzo per una lunghezza di circa 150 metri e altezza variabile da 1,50 a 2,50 metri e spessore 50 centimetri. Realizzazione sul lato destro (in direzione Piano Liguori), di rete e funi di acciaio di contenimento, comprensiva di apposite chiodature per il fissaggio delle funi, nonché di una fondazione e relativo muretto in calcestruzzo a protezione alla base di altezza di circa 1,00 metri. Interventi descritti nei verbali di cui alla nota Prot. 50934 del 15/12/2022;

4) Zona Via Ca’ Tavola e traverse: In tale zona durante gli eventi del 26/11/2022 si è verificato uno smottamento di un costone limitrofo alla carreggiata, il cui materiale franato ha invaso la sede stradale con

limitazione della viabilità e pericolo per la pubblica e privata incolumità. Per la messa in sicurezza si prevede, oltre al decespuglimento e taglio degli arbusti insistenti sulla scarpata, la realizzazione di un muro di contenimento per una lunghezza di 60,00 metri e altezza di circa 1,50 metri con spessore pari a 50 centimetri realizzato in calcestruzzo armato e relativa opera di fondazione in calcestruzzo armato; – ripristino

della sede stradale con asfalto. Interventi descritti nei verbali di cui alla nota Prot. 50934 del 15/12/2022;

5) Via G.B. Vico e Traversa: Si è verificato durante l’evento del 26/11/2022 lo smottamento di terrapieno sul lato sinistro direzione S. Michele, con conseguente riversamento del terreno sulla sede stradale con

evidente problematiche per la circolazione veicolare, pedonale e per la pubblica e privata incolumità. L’intervento di sicurezza a farsi, oltre al decespuglimento e taglio degli arbusti insistenti sulla scarpata, consiste nella realizzazione di un muro in pietra locale, di circa 4,00 metri di lunghezza per 3,00 metri spessore circa 1,00 metri con opera di fondazione in calcestruzzo armato. In modo analogo in Traversa G.B. Vico il 26/11/2022 si è verificato uno smottamento del costone posto ai lati della strada ed invasione della stessa da parte del terreno franato. Anche in questo caso l’opera di messa in sicurezza consiste, oltre al decespuglimento e taglio degli arbusti insistenti sulla scarpata, nella realizzazione di muro di contenimento e relativa opera di fondazione di tipologia uguale a quello sopra descritto per una lunghezza di 20,00 metri e un’altezza 3,50 metri e spessore di 1,00 metri. Interventi descritti nei verbali di cui alla nota Prot. 50934 del 15/12/2022