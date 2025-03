Franco Verde ottiene l’abilitazione da allenatore dei portieri

Buone notizie per il Real Forio e per il calcio dilettantistico locale. Franco Verde ha ufficialmente ottenuto l’abilitazione come allenatore dei portieri per il settore dilettantistico e giovanile.

L’attestato è stato rilasciato dal Settore Tecnico della FIGC, che ha pubblicato l’elenco dei nuovi tecnici abilitati a seguito del corso avviato con il Comunicato Ufficiale n. 177 del 20 dicembre 2024. Un passo importante per Verde, che ora potrà ricoprire un ruolo chiave nella formazione dei numeri uno sia a livello dilettantistico che giovanile. La qualifica gli consente di allenare portieri in categorie fino alla Serie D, aprendo così nuove prospettive per il club foriano e per lo stesso tecnico.