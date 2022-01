Franco Regine: “Scene indegne all’hub! Pronto a vaccinare gratuitamente”

Ugo De Rosa | Con una lettera aperta alle autorità sanitarie ed amministrative dell’isola d’Ischia, Franco Regine, ex sindaco di Forio, ha raccolto il nostro appello e grido di denuncia dopo la mattanza dei vaccinati all’esterno dell’Hub di Ischia e delle “tamponiedi” di Lacco Ameno.

“Assistere impotenti – scrive Franco Regine -, inermi, a file interminabili, al caos che si sta verificando davanti all’hub vaccinale del palazzetto dello sport di Ischia ed al tendone dell’ospedale Rizzoli per la pratica delle vaccinazioni e dei tamponi è immorale ed indegna per un paese ad alta valenza turistica e di rappresentanza come la nostra Isola.

E’ indegno costringere per il bene comune – continua l’ex sindaco di Forio -, per la salute della nostra collettività, uomini, donne, bambini, anziani, donne gravide e portatoti di handicap a file di ore ed ore nella più totale disorganizzazione non avendo nemmeno certezza sulla tempistica con tempi di attesa ragionevoli.

All’hub di Ischia spuntano liste di prenotazione redatte in notturna di dubbia provenienza e senza un criterio logico. Mentre a Lacco Ameno sulla statale vi sono code chilometriche che intralciano la circolazione, per poter eseguire un tampone. E tutto ciò avviene nel silenzio più assordante e vergognoso delle nostre Autorità che non riescono a far sentire la propria voce a chi di dovere, non riescono a garantire ai propri cittadini nemmeno le più elementari necessità a tutela della salute pubblica.

Com’è possibile non poter o saper organizzare una prenotazione online al giorno d’oggi che garantisca uno svolgimento ordinato e meno caotico. Ad avere risposte ai tamponi eseguiti in tempi ragionevoli in modo da consentire in caso di negatività l’uscita dai tempi di quarantena.

D’altronde ci si potrebbe come per gli ambulatori ospedalieri con un numero verde che riceve le prenotazioni e fornisce giorno ed orario della prestazione. Un arrembaggio dettato dalla psicosi collettiva che sta invadendo la popolazione per un’epidemia che sembra inarrestabile ma che solo i vaccini e la prevenzione può aiutare.

Io come medico ed ex amministratore – chiosa Regine – lo grido e mi indigno senza timore di smentite. Sono pronto a fare la mia parte come vecchio ospedaliero in pensione, a prestare la mia opera gratuitamente, come altrettanto sono sicuro siano disposti altri miei colleghi pur di interrompere queste scene apocalittiche, immorali e inverosimili. Ognuno deve fare la propria parte per superare una situazione che rischia di peggiorare giorno dopo giorno. Chi può dia la propria disponibilità per organizzare un secondo hub isolano, garantire tamponi gratuiti e veloci a chi è in isolamento o non ha possibilità economiche per effettuarli. Si organizzi un call center per gestire le prestazioni in maniera ordinata da paese civile e moderno. Al silenzio di troppi che potrebbero e non fanno – conclude – , rispondiamo concretamente con i fatti. Oggi è