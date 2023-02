Franco Mattera: «Il Centro Studi Isola d’Ischia tornerà a nuova vita»

Abbiamo incontrato Franco Mattera all’indomani della sua elezione a presidente del Centro Studi Isola d’Ischia per conoscere i programmi futuri.

Un momento importante per il Centro Studi Isola Ischia, che rinnova il presidente e il direttivo. Sei stato appena eletto. Con quale ambizione arriva questa vera e propria sfida?

«Più che di ambizione parlerei di spirito di servizio, perché questo Centro Studi ha una storia importante che parte dal Canonico Onofrio Buonocore e arriva fino a me, con una sequela di personaggi illustri, alcuni più attivi e brillanti, altri un po’ meno, ma tutti meritevoli. E non spetta certo a me attribuire le stellette… Oggi abbiamo il compito di rilanciare il Centro Studi che negli ultimi tre anni, come ha detto il presidente uscente che ringrazio vivamente, ha dovuto affrontare questo periodo tra problematiche notevoli tra cui il lockdown e altre disavventure legate praticamente alla precedente presidenza (Italiano, ndr), ma che, nonostante tutto, si è mantenuto a galla il Centro Studi.

Abbiamo realizzato 16 conferenze e io personalmente ne ho fatte tre. Forse è stato un record, il mio.

Oggi si tratta di rimboccarsi le maniche e di organizzarsi e non vi nascondo che non è una cosa semplice. E’ una cosa piuttosto complicata perché c’è da relazionarsi con la Regione. Infatti siamo Ente Morale con personalità giuridica.

Nel mio programma ci sono alcuni punti. Inserimento dell’ente culturale con una sua storia molto importante nell’albo regionale ufficiale delle associazioni di alta cultura, questo è un primo obiettivo. Come secondo obiettivo mi prefiggo di entrare nel mondo della scuola e dei giovani, mentre un terzo è quello di andare a cercare in giro per il mondo le eccellenze che hanno avuto i loro natali qui sull’isola d’Ischia. Intendo i manager, gli scienziati, i ricercatori, gli studiosi e qualsiasi personalità di spicco che quest’isola abbia praticamente avuto come figlio e oggi merita di essere portato ad esempio delle nuove generazioni e per dare nuovo impulso e nuova linfa a tutto l’assetto sociale appunto dell’isola d’Ischia.

Come presidente intendo cavalcare proprio la cultura ad ampio raggio e quindi sposare la scienza e la cultura in tutte le sue espressioni; quindi arte, letteratura e tutto quanto lo scibile umano può esprimere, certamente con i limiti che abbiamo. Non abbiamo grandi fondi a disposizione, però contiamo pure di attivare sinergie con le altre associazioni presenti sul territorio.

E’ inutile farsi la guerra e restare nel proprio orticello, quello che si può fare insieme in maniera sinergica lo si farà meglio. Io lancio questa idea e poi vediamo quante adesioni raccoglierà. C’è chi può essere più bravo in un campo e chi in un altro. L’importante è andare avanti tutti insieme conservando la propria identità e la propria personalità.

E’ chiaro che dovrò puntare molto sui giovani, quindi rinnovamento senza rinnegare le persone anziane. Noi abbiamo avuto presidenti emeriti come il professore Agostino di Lustro, Sebastiano Conte e lo stesso Pasquale Balestrieri che sono persone anziane, ma degne di tutto il nostro rispetto, perché persone che hanno cadenzato la loro vita con cose importanti.

E’ chiaro che ci deve essere una continuità, un viatico verso il futuro e questo ce lo possono dare solo i giovani».

Subito un calendario fitto, per il nuovo presidente…

«Sì, è vero. Parteciperò a un incontro su un tema molto importante che è l’istituzione del parco naturalistico dell’Epomeo, anche se come Centro Studi siamo stati i primi, in gran segreto, ad assumere una delibera di intenti in cui ci siamo dati l’impegno di essere tra i promotori della riproposizione dell’istituzione, perché c’è stato già un precedente storico del parco naturalistico dell’epoca. Ora ci sono altri che sull’onda emotiva di quanto è successo a Casamicciola hanno avuto la stessa intuizione.

Poi saremo presenti al convegno del Rotary Club al Mattei con il commissario Legnini e la commissaria prefettizia Calcaterra.

Andiamo avanti. Spero soltanto che la salute mi assista, perché non è che abbia una salute proprio di ferro».