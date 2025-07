Franco Lista: «Palazzo d’Avalos è il segno che pietrifica la memoria di Procida»

Sebastiano Cultrera | In occasione della presentazione del volume di Roberto Boni, I D’Avalos: Governatori di Ischia e Signori di Procida, abbiamo intervistato l’architetto e artista Franco Lista, relatore all’evento. Il professor Lista, noto per il suo impegno nella valorizzazione del patrimonio culturale e per una lunga attività artistica e progettuale, ci offre una lettura profonda del ruolo che Palazzo d’Avalos riveste nel paesaggio e nell’identità procidana.

Qual è il segno lasciato dalla famiglia d’Avalos sul territorio di Procida?

La famiglia d’Avalos ha lasciato tracce significative sul nostro territorio, che si riscontrano non solo nella storia documentata, ma anche nelle architetture, nei palazzi e nei castelli che ancora oggi possiamo vedere e toccare. La storia, infatti, è “memoria solidificata”: si pietrifica nei manufatti, offrendo una conoscenza diretta, visiva e persino tattile.

In che modo Palazzo d’Avalos rappresenta questa “memoria solidificata”?

Palazzo d’Avalos, costruito nel 1563 a Procida per volontà del Cardinale Innico d’Avalos dagli architetti Cavagna e Tortelli, è una vera sintesi tra palazzo rinascimentale e fortezza. La sua tipologia originaria ha però subito profonde trasformazioni e compromissioni a causa dei diversi usi che il complesso ha avuto nel corso dei secoli.

Quali sono stati gli interventi architettonici più rilevanti nel tempo?

È importante ricordare gli interventi di grandi architetti come Ferdinando Fuga e Carlo Vanvitelli. Quest’ultimo, in particolare, realizzò una suggestiva rampa di accesso che collegava il palazzo al mare, oggi purtroppo distrutta.

Che ruolo gioca Palazzo d’Avalos nel paesaggio procidano?

Palazzo d’Avalos, insieme al nucleo abitativo che lo circonda, costituisce il vero fulcro della riconoscibilità paesaggistica di Procida. Sia per la sua collocazione su Terra Murata, il punto più alto dell’isola, sia per la sua struttura imponente che si affaccia direttamente sul mare, il palazzo domina visivamente l’intero paesaggio. Questo lo rende non solo un elemento architettonico di rilievo, ma anche una sorta di “segno” che definisce la fisionomia dell’isola. In questo, il Palazzo si fa cardine della memoria collettiva e punto di riferimento formale e simbolico per tutta l’isola di Procida.

In che modo la natura e l’architettura si fondono in questo luogo?

Il rapporto tra la massa architettonica del Palazzo d’Avalos e il banco tufaceo su cui si innesta è davvero straordinario: si tratta di una fusione potente tra opera dell’uomo e natura. Il palazzo non si limita a poggiare sulla roccia, ma sembra quasi crescere da essa, in un dialogo costante tra la solidità del tufo — che rappresenta la genesi geologica dell’isola — e la monumentalità della costruzione. Questa relazione dà vita a un’esperienza visiva ed emotiva unica: chiunque arrivi a Procida via mare percepisce immediatamente questa “incarnazione” del luogo, che si manifesta come un’apparizione improvvisa e spettacolare. La scena varia di continuo, seguendo il mutare della luce, ma non perde mai la capacità di stupire e suscitare emozione, sia nel turista sia nel procidano. È questa fusione tra artificio e natura che rende il Palazzo d’Avalos simbolo vivente del paesaggio procidano e della sua memoria storica.

Come dovrebbero orientarsi oggi gli interventi sul Palazzo d’Avalos?

Gli interventi di restauro e recupero funzionale su Palazzo d’Avalos dovrebbero essere guidati da una consapevolezza profonda del suo valore paesaggistico, storico e identitario. Non si tratta solo di conservare o restaurare un edificio, ma di preservare una relazione unica tra architettura e contesto naturale, tra memoria storica e collettività.

A mio avviso, Palazzo d’Avalos va visto con i medesimi occhi di Goethe, quando nel suo memorabile viaggio in Italia, davanti allo splendido paesaggio ne colse la doppia identità, tutta vista quale sintesi tra natura e cultura, tra manufatto dell’uomo e contesto paesaggistico.

La significativa riflessione del grande pensatore è condensata nella ormai celebre locuzione eine zweite Natur, una seconda natura.

Questa citazione, riportata in tedesco nell’illuminante saggio di Salvatore Settis, “Architettura e democrazia”, e alla quale l’autore dedica un intero capitolo, costituisce una preziosa lettura del paesaggio, indirizzata a recuperare un maggiore coinvolgimento sociale sul tema della qualità ambientale.

Solo così Palazzo d’Avalos potrà tornare a essere un vero motore di identità e sviluppo per Procida, mantenendo viva la sua funzione di riferimento culturale e paesaggistico per le generazioni future.