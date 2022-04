Franco Iacono: “25 aprile dedicato agli Ucraini”

Franco Iacono | “Libertà va cercando ch’è sì cara come sa chi per lei vita rifiuta” (Dante, Purgatorio). Questo 25 aprile – scrive Franco Iacono – lo vorrei dedicare agli ucraini con l’augurio che i sacrifici inauditi che stanno sopportando finiscano con la pace e con la conferma della libertà e della indipendenza del loro Paese. Ma vorrei dedicarlo anche a quanti italiani, tra cui autorevoli opinionisti, che vorrebbero che gli ucraini si arrendessero, barattando la vita per l’ideale della Libertà e della Indipendenza.

Se i giovani della Resistenza Italiana si fossero arresi ai fascisti ed ai nazisti invece di lottare per assicurare agli italiani Libertà e Democrazia, oggi, e così dal 1945, avremmo avuto poco da festeggiare. Il 25 aprile per gridare il diritto alla pace, alla vita, alla libertà. anche a costo della vita, come fecero tanti giovani che lasciarono la loro testimonianza, dimenticata da troppi, in tante lettere inviate ai loro familiari e raccolte, alcune, in quel bellissimo libro che è “Lettere dei condannati a morte della Resistenza italiana”.

Rileggiamole e pensiamo che la vita senza ideali e senza valori non è degna di essere vissuta. Diventa solo … un passatempo. I nostri “resistenti” ed ora gli ucraini, la pensavano e la pensano, diversamente! Onore e gloria a loro! Per sempre.