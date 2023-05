Poesia e tante emozioni con Franco Arminio ospite al Festival STORIÆ archeologia e narrazioni.

Una bellissima serata al tramonto presso la.torre del Molino ad Ischia ha visto visto protagonista uno dei poeti e paesologi più apprezzati del momento.

Parla l’autore: “La paesologia non è una scienza, ma può mettere insieme alle attenzioni politiche dello spopolamento, e come combatterlo, le piccole cose, come i nostri affanni, le nostre difficoltà, perché i piani della storia sono sempre intrecciati”

Ecco alcuni scatti.