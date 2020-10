francigena2020 – Mirko Batoni ha raggiunto Roma!

Ben più di 200 kilometri, tantissimi sentieri,boschi, fiumi, borghi e cittadelle. Ecco che Mirko Batoni ha raggiunto Roma carico di emozioni e di sensazioni anche contrastanti tra loro.

“Al termine del Cammino vi è la gioia di aver raggiunto l’obiettivo e di vedere Roma aprirsi sull’orizzonte,ma anche la tristezza di dover abbandonare una dimensione unica nel suo genere, quella della via Francigena – ci ha dichiarato Mirko che, per ora, rientra in Toscana prima di tornare sulla nostra isola di Ischia – suggerisco a tutti quelli che possono, di farla almeno una volta nella vita, se non tutta, almeno alcune tappe. E’ una esperienza che cambia la vita assolutamente.”