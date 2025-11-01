Francesco Pezzullo: «Il Distretto del Commercio di Forio motore di sviluppo»

Solo nel comune di Forio è stato istituito finora il Distretto del Commercio. E il presidente di Confesercenti Isola d’Ischia Francesco Pezzullo torna sull’importanza che può rivestire e sta rivestendo per il territorio e lo sviluppo economico, anche se c’è ancora tanto da fare.

«È fantastico poter dire che il Distretto del Commercio di Forio stia finalmente producendo risultati concreti – esordisce – e che la Regione Campania stia erogando i contributi a fondo perduto alle imprese.

Spesso, i processi burocratici per l’ottenimento di finanziamenti possono essere lunghi, alimentando scetticismo, ma il fatto che i fondi stiano arrivando dimostra che: il Distretto del Commercio è uno strumento efficace messo a disposizione dalla Regione; la collaborazione tra il Comune e le associazioni nel CdA del distretto è la chiave per sbloccare futuri finanziamenti».

Sicuramente una notizia molto positiva per il tessuto economico di Forio. La visione e la perseveranza di Confesercenti e del presidente Francesco Pezzullo sono state ripagate. Tanto che aggiunge: «Il Distretto del Commercio si sta confermando un motore di sviluppo reale per le imprese di Forio, trasformando l’impegno in finanziamenti concreti».

Gli altri Comuni isolani finora sono rimasti inerti. E Pezzullo commenta: «È comprensibile il rammarico per la mancata adesione degli altri comuni dell’isola, ma il successo di Forio può certamente servire da esempio trainante e stimolare una futura riflessione. Non è giusto che per scelta di qualche politico scettico, altre imprese non possano fruire di questo beneficio. Bastava aderire al bando regionale, come ha fatto Forio».

Quindi elenca i prossimi obiettivi del Distretto e le opportunità che sarà possibile cogliere: «I punti da affrontare sono strategici e di vitale importanza per il futuro del commercio. Sicurezza e videosorveglianza, essenziale per la tutela degli esercizi commerciali e la sicurezza cittadina; formazione e accoglienza turistica: i corsi di lingua e accoglienza elevano la qualità del servizio, migliorando l’esperienza del turista e la competitività dell’isola.

Occorre informarsi e formarsi altrimenti rimaniamo maledettamente indietro…

Visto il successo ottenuto con l’attuale erogazione, possiamo intercettare altri bandi o programmi futuri della Regione Campania a cui il Distretto del Commercio di Forio, che è iscritto all’albo, potrebbe accedere per finanziare questi specifici progetti di sicurezza e formazione. Per quanto riguarda la sicurezza, è già stato previsto in avvisi precedenti che le spese ammissibili per le imprese (nell’ambito dei Distretti) possano includere l’acquisto e l’installazione di sistemi e apparati per sicurezza e videosorveglianza (antintrusione, antitaccheggio, videosorveglianza digitale)».

SICUREZZA URBANA E VIDEOSORVEGLIANZA

A tale scopo il presidente consiglia di «mantenere un contatto costante con l’Assessorato competente della Regione e la Sviluppo Campania SpA per intercettare l’emissione del prossimo bando che finanzierà i Piani di Sviluppo del Distretto per i prossimi anni».

Per quanto riguarda la Linea Formazione, fa riferimento al Fondo Sociale Europeo (FSE+): «I progetti di formazione professionale (corsi di lingue, accoglienza turistica, digitalizzazione) sono finanziati principalmente attraverso i fondi europei gestiti dalla Regione. Il Programma Regionale (PR) Campania FSE+ 2021-2027 destina risorse significative a: formazione e istruzione professionale; miglioramento delle competenze (anche linguistiche e digitali) per l’occupabilità e la competitività delle imprese. Il Distretto deve preparare un progetto formativo dettagliato da candidare ai bandi FSE+ quando saranno pubblicati gli avvisi specifici che si rivolgono a reti di imprese, enti di formazione o associazioni di categoria per la riqualificazione del personale nel settore commerciale e turistico».

Tornando alla videosorveglianza, Pezzulo evidenzia la possibilità di sfruttare linee complementari: «Esistono canali finanziari aggiuntivi specifici per la sicurezza che il Comune di Forio (in collaborazione con il Distretto) può esplorare, come i bandi CCIAA (Camera di Commercio). Le Camere di Commercio (in questo caso la CCIAA di Napoli) emettono regolarmente voucher e contributi a fondo perduto per le micro, piccole e medie imprese. Molti di questi bandi includono espressamente l’installazione di sistemi di videosorveglianza digitale tra le spese ammissibili.

Ad esempio, altre Camere di Commercio in Campania hanno pubblicato bandi ad hoc che offrono contributi a fondo perduto fino al 50% delle spese ammissibili. Terremo sotto Controllo il sito della Camera di Commercio di Napoli per eventuali bandi “a sportello” dedicati alla sicurezza o alla digitalizzazione delle PMI». Ma la sicurezza urbana in generale richiede un impegno diretto del Comune: «Se l’obiettivo è finanziare la videosorveglianza per le aree pubbliche del Distretto (non solo all’interno degli esercizi), è necessario monitorare i bandi destinati ai Comuni. Esistono finanziamenti specifici (spesso in collaborazione con il Ministero dell’Interno) per progetti di Sicurezza Urbana e Polizia Locale. Il Comune di Forio può accedere a queste risorse per finanziare la propria rete di videosorveglianza sul territorio. La Confesercenti e il CDA del Distretto sollecitano il Comune di Forio a presentare un progetto in risposta a questi avvisi».

Il presidente di Confesercenti conclude con un invito a non fermarsi e chiama in causa l’Amministrazione: «E’ auspicabile maggiore collaborazione da parte del Comune di Forio. E’ necessario avere un consigliere di riferimento per agire velocemente, perché abbiamo perso troppo tempo».