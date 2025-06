Francesco Pezzullo: «Dopo anni di battaglie, siamo ancora invasi da ambulanti abusivi!»

Con l’arrivo dell’estate “scoppia” nuovamente sull’isola il fenomeno degli ambulanti abusivi. E come sempre a prendere posizione è il presidente di Confesercenti Isola d’Ischia Francesco Pezzullo.

L’esordio è una considerazione amara: «Ancora oggi, dopo tante battaglie, mi ritrovo a denunciare e contrastare questo fenomeno che dilaga sulla nostra isola, tra menefreghismo, finto perbenismo e yes men. Sono stato costretto all’accesso agli atti per verificare le autorizzazioni rilasciate. I nostri associati sono preoccupati e ci segnalano continuamente il dilagare di questo fenomeno. Anche i balneari denunciano continuamente le difficoltà e i reclami dei turisti che vogliono godersi un po’ di tranquillità sulle spiagge».

Pezzullo passa alla disamina del problema: «Sul fenomeno degli ambulanti abusivi, dei mercatini e del truck food sull’isola d’Ischia c’è un po’ di confusione nelle autorizzazioni rilasciate, non conformi alle leggi europee e regolamenti nazionali e regionali. E come in altre località solleva questioni legate all’abusivismo commerciale e alla concorrenza sleale nei confronti degli operatori regolari».

E subito lancia l’allarme: «Questo fenomeno può danneggiare l’economia locale e l’immagine turistica della zona. Un problema legato all’abusivismo è anche quello della desertificazione commerciale, ma le amministrazioni si girano dall’altra parte e fanno finta di niente».

AMBULANTI FASTIDIOSI E PETULANTI

Il presidente di Confesercenti esamina una per una le “nefaste” conseguenze: «Siamo in presenza di una concorrenza sleale perché gli ambulanti abusivi non pagano tasse e contributi, offrendo prezzi più bassi e creando una concorrenza sleale per gli operatori che rispettano le normative».

Quanto al danno all’immagine turistica, «la presenza di ambulanti abusivi fastidiosi e petulanti può dare un’impressione negativa dell’isola, soprattutto se associata a degrado o alla vendita di prodotti contraffatti. Ricordo che a Capri è stata emessa in merito un’ordinanza anti petulanza, mentre da noi dilagano».

Una ulteriore conseguenza è che «l’abusivismo rende difficile il controllo della qualità dei prodotti venduti, con potenziali rischi per la salute dei consumatori e la sicurezza pubblica».

Ancora, sottolinea Pezzullo, «l’evasione fiscale e contributiva degli ambulanti abusivi sottrae risorse che potrebbero essere investite nel territorio».

In questo panorama desolante le associazioni di categoria possono svolgere un ruolo importante. Infatti, evidenzia il presidente di Confesercenti, possono «sensibilizzare le istituzioni sollecitando le autorità competenti a intensificare i controlli e contrastare l’abusivismo; promuovere il commercio regolare incoraggiando gli ambulanti a regolarizzare la propria posizione e a operare nel rispetto delle normative; fornire supporto e assistenza agli operatori regolari per affrontare la concorrenza sleale».

INIZIATIVE COORDINATE

A fronte della inerzia delle Amministrazioni, Pezzullo evidenzia un altro aspetto fondamentale, ovvero coinvolgere la cittadinanza sul problema: «Bisogna sensibilizzare i cittadini che lamentano la chiusura dei negozi nei centri storici facendogli capire l’importanza di acquistare prodotti da operatori regolari e di segnalare casi di abusivismo».

I compiti delle autorità sono chiari: «Da anni chiediamo controlli più frequenti e mirati. E’ importantissimo intensificare i controlli da parte delle forze dell’ordine e degli enti preposti per contrastare l’abusivismo. Come anche è necessario applicare sanzioni più severe agli ambulanti abusivi per disincentivare la pratica».

Il presidente di Confesercenti suggerisce anche ulteriori strategie, come la promozione del commercio regolare «sostenendo iniziative a supporto e incentivando la vendita di prodotti di qualità». Infine, una collaborazione tra Comuni, forze dell’ordine, associazioni di categoria e altri soggetti coinvolti «per affrontare il problema in modo coordinato».

Non si tratta di iniziative complicate, ma finora, ogni anno il grido di allarme sull’ambulantato abusivo è rimasto inascoltato. Siamo solo all’inizio dell’estate. Possiamo coltivare la speranza che nel 2025 si registrerà un cambio di rotta?