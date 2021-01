Francesco Pezzullo: «Costruiamo un “ponte” tra Ischia e Procida»

Procida capitale italiana della Cultura 2022. Tra le reazioni e gli interventi, non poteva mancare quello del presidente di Confesercenti Isola d’Ischia Francesco Pezzullo, che la definisce «una opportunità da non perdere».

Come sempre, Pezzullo avanza una serie di proposte concrete nella speranza che le Amministrazioni interessate le recepiscano: «Procida dista da noi solo 15 minuti, eppure questa distanza pare incolmabile se parliamo di organizzazione. Le Amministrazioni dovrebbero procedere a formalizzare protocolli d’intesa con il Comune di Procida per la definizione e la realizzazione di azioni, con spirito di servizio, nei confronti di Procida.

Come possiamo venire incontro alla richiesta turistica che, speriamo,coinvolgerà Procida ed Ischia? Questi gli interventi da attuare: condivisione dei punti strategici in materia di promozione turistico e culturale; migliorare la mobilità da Ischia verso Procida (e viceversa); organizzazione ed ottimizzazione di eventi culturali/divulgativi in ottica nazionale ed internazionale; garantire adeguata recettività turistico-alberghiera alle richieste, visto che Procida non dispone di posti letto; promuovere il nostro territorio con video e pubblicità, utilizzando anche dei droni che riprendano la nostra isola; proporre dei pacchetti turistici condivisi dalle Amministrazioni delle due isole e le associazioni di categoria.

La Confesercenti è pronta a collaborare per una serie di proposte da abbinare ai pacchetti; crediamo che il nostro programma possa servire a “costruire”, non solo concettualmente, un ponte tra Ischia e Procida. Custodi di un patrimonio culturale in comune che nasce dal mare e dalle bellezze del nostro Golfo».