Francesco Di Meglio nuovo presidente PMI imprese Italia di Ischia, Capri e Procida

In questo momento congiunturalmente sfavorevole per le Pmi , anche e soprattutto nel comparto turistico che sta soffrendo i danni avuti e che avrà il settore, per questo motivo Pmi Imprese Italia rafforza la sua presenza sulle Isole di Ischia , Capri e Procida nominando il Presidente del Comparto , infatti sarà Francesco di Meglio a gestire l’Associazione sulle Isole Campane.Per l’Associazione Pmi adesso è il momento di dare il supporto necessario per non fare chiudere definitivamente le strutture ricettive e tutti il suo comparto , Bar, Ristoranti , Taxi , negozi di prodotti tipici ecc. Il Supporto immediato di Pmi va dalla finanza agevolata , alla finanza bancaria controgarantita , passando dalle consulenze Tributarie , passando per il supporto tecnico ed amministrativo giornaliero.