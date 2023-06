Francesco Del Deo (Presidente Ancim): “Ringrazio il Direttore Generale Asl Na2 Nord dott. Iervolino per aver permesso l’arrivo di una seconda TAC al P.O. Rizzoli d Ischia”

“In qualità di Presidente ANCIM ringrazio il Direttore Generale del’ASL Na 2Nord, dott. Mario Iervolino, per la sua sensibilità, per aver ascoltato le richieste dei cittadini dell’isola di Ischia e dell’ANCIM e aver soddisfatto una delle necessità primarie della popolazione isolana dotando il Presidio Ospedaliero “Anna Rizzoli” di Lacco Ameno di un secondo macchinario per la TAC.

Dopo anni di richieste e di battaglie, che hanno visto anche l’ANCIM scendere in campo al fianco della difesa del diritto alla Salute per i cittadini delle Isole Minori, finalmente l’unico Presidio Ospedaliero dell’isola d’Ischia amplia la sua dotazione strumentale con un ulteriore macchinario salvavita, il cui utilizzo permetterà di evitare faticose e dispendiose trasferte in terraferma per quanti si vedono costretti a sottoporsi a tale indagine medica.

Avere accesso ad un giusto livello di servizi sanitari è alla base di ogni società civile e, per le Isole Minori, tale diritto è quanto mai vitale.

Ringrazio ancora una volta il Direttore Generale dott. Iervolino e auguro buon lavoro a tutte le eccellenti professionalità che contraddistinguono il P.O. “A. Rizzoli” di Ischia” dichiara Francesco Del Deo, Presidente Nazionale ANCIM.