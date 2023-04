Francesco Del Deo nel board di Cassa Depositi e Prestiti. Un’operazione in “Grant” style…

Che Francesco Del Deo sia uno che quanto a relazioni non è secondo a nessuno è un dato di fatto. La sua democristianità congenita, mista a un carattere particolarmente portato nell’avere a che fare con gli altri, lo ha sempre aiutato a intessere rapporti ad ogni livello, dando del tu a personaggi d’impensabile caratura che al momento giusto, ma soprattutto all’insaputa dei più, gli sono sempre ritornati utilissimi. Ma in tutta onestà, alla vigilia ormai prossima della scadenza del suo secondo mandato da sindaco di Forio, non ci saremmo aspettati un tale colpo da maestro per restare nel giro. Tenetevi forte!

Mentre stavamo per chiudere l’edizione di oggi, ci è giunta la notizia da fonte assolutamente certa che ieri il Consiglio dei Ministri in seduta straordinaria, nelle prime nomine realmente importanti tra le tante da effettuare nell’ampio sottogoverno di centrodestra, ha trovato la quadra sulle prime quindici. E tra queste, nel board della Cassa Depositi e Prestiti, c’è proprio Francesco Del Deo, che quindi approda a un incarico di altissimo prestigio amministrativo (e anche molto ben remunerato) e continuerà, in questo modo, ad occupare un posto di grande potere e soprattutto restando a contatto con la quasi totalità degli enti pubblici del nostro Paese. Va ricordato, peraltro, che CDP detiene anche il controllo di Poste Italiane, per cui vi lasciamo immaginare quanto sia facile ammettere che nessuno, prima di apprendere questa nostra ennesima esclusiva, avrebbe mai scommesso un euro sull’assegnazione di un posto del genere ad un ischitano.

Per quanto ne sappiamo non è stata un’impresa facile, sia sul piano complessivo delle quindici nomine effettuate (dove naturalmente i giochi di potere l’hanno fatta da padrone) sia per la digestione della singola nomina da parte dei vari gruppi politici di maggioranza a cui faceva gola più delle altre. E in questo senso, decisivo sarebbe stato l’intervento del coordinatore leghista in Campania, l’onorevole Valentino Grant, che con Del Deo ha sempre avuto un rapporto diretto condito da grande reciproca stima.

E ora che Del Deo (al quale non possiamo sottrarci dall’augurare ogni migliore fortuna per questa nuova e importantissima esperienza capitolina) si accinge a ricoprire un incarico che avrebbe fatto gola a tanti, non ci resta che aspettare l’esito della prossima campagna elettorale foriana e capire se e quanto il suo ruolo da consigliere CDP del sindaco uscente possa incidere sul risultato del 14 e 15 maggio.