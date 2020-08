Francesco Del Deo: “L’attenzione e l’affetto verso il territorio e le persone coinvolte non si affievolisce”

In questo 21 agosto, 3 anni dopo quello del 2017 quando Ischia fu sconvolta dal suo ultimo terremoto, il sindaco di Forio ha inviato un messaggio di ricordo e di partecipazione. Eccolo:

Francesco Del Deo, Sindaco di Forio | Anche se per questo anno, a causa delle misure di prevenzione inerenti il Covid19, non vi saranno grandi momenti di partecipazione collettiva dedicati al ricordo del tragico evento sismico del 21 agosto 2017, l’attenzione e l’affetto verso il territorio e le persone coinvolte, non si affievolisce.

A tre anni da quella infausta notte, in cui hanno perso la vita Lina Balestrieri e Marilena Romanini, e in cui in centinaia hanno vissuto sulla propria pelle l’orrore della perdita della propria abitazione e del proprio esercizio commerciale, dobbiamo sentire l’obbligo, come Uomini e come Istituzioni, di ricordare questa data, ma, anche e soprattutto, di continuare, con impegno e dedizione, a proporre e realizzare progetti che possano dare una svolta al territorio colpito dal sisma e all’isola di Ischia, risollevando l’intera economia, anch’essa duramente colpita.