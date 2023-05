Francesco Del Deo: «Lascio in dote al prossimo sindaco finanziamenti per 60 milioni di euro. E sul voto…»

Tra presente e futuro. Francesco Del Deo non le manda a dire e a una settimana circa dal voto traccia, con noi, i tratti di questa campagna elettorale di Forio. Dopo dieci anni di amministrazione, Del Deo lascia sul territorio tante opere pubbliche realizzare e moltissime finanziate e da realizzare, nonostante egli venga rinfacciato di aver scritto un “libro dei sogni” lasciando Forio in una dimensione cupa e triste. E non mancano le “profezie” del sindaco uscente, tra seggi sicuri e seggi “saltati”.

“Il futuro di Forio è già iniziato nei fatti dal 2013, e sarà ancora da costruire insieme e da portare avanti con Pasquale Capuano. Ad oggi lascio a Forio una grande dote di opere finanziate, e non stiamo parlando di sogni o favole come ci accusano. Siamo stati capaci di tramutare i sogni in solide realtà, come dice una famosa pubblicità. A Forio c’è una bella economia, che ha creato occupazione, e questo è sotto gli occhi di tutti. Tante cose sono state fatte nel paese e tante cose bisogna fare ancora, anzi tantissime, perché prima della nostra amministrazione ci sono stati trent’anni di immobilismo. Trent’anni di assenza d’azione amministrativa e, purtroppo, c’è anche chi da consigliere comunale, che oggi capeggia la coalizione contro la squadra di Pasquale Capuano che, addirittura per partito preso, dice che è stata bravura degli operatori, ma gli operatori che abbiamo oggi, specialmente nella zona porto e del water front, sono gli stessi operatori che c’erano dieci anni fa. Ecco, quel consigliere mi deve spiegare perché dieci anni fa – e ripeto sempre lo stesso concetto – con un’economia coinvolta in una crisi economica che colpiva le famiglie in un modo inferiore rispetto ad adesso, non c’era l’economia che c’è oggi, mentre oggi che la crisi economica delle famiglie è superiore a quella di dieci anni fa, c’è economia. Tutto questo avviene perché l’amministrazione ha creato le condizioni per far sì che gli operatori possano allungare la loro stagionalità, possano investire, e se investono, si crea economia. Noi abbiamo creato economia e occupazione.

Sindaco, a livello nazionale si parla di questi fiumi di soldi che arrivano dall’Europa e dal PNRR però mi sembra di capire che questi 60 milioni che lascia a Forio non sono soldi da investire o da avere a disposizione, ma la somma di progetti già finanziati e già approvati.

Potrei elencare le opere che sono state già ultimate in questi anni, dal lungomare dei Poseidon, all’ex palazzo municipale che deve essere ancora completato, al parcheggio a Panza con i giochi per i bambini diversamente abili, al molo, al restyling delle scuole sul territorio: ho l’elenco da mostrare a chi non crede, e molte le abbiamo riportate nella nostra brochure elettorale che invieremo ai cittadini affinché facciano le loro valutazioni. Gli uffici stanno lavorando freneticamente per il PNRR e abbiamo molti progetti in scadenza. Abbiamo un ufficio tecnico veramente all’altezza della situazione, che non ha perso una battuta in questi anni. Il sindaco non lo si fa stando dietro una scrivania a firmare i certificati di nascita, come faceva qualche mio predecessore ma lo si fa recandosi presso gli enti sovracomunali. Il mercoledì ero in Città Metropolitana e in Regione, il giovedì ritornavo al comune o, se c’erano altri impegni a Roma presso i Ministeri, presso la Banca Depositi e Prestiti: ecco, con questo metodo di lavoro abbiamo portato a casa risultati ottimi. Una delle opere che inizierà subito dopo l’estate sarà la realizzazione del sistema fognario di Via Costa grazie a un finanziamento per i Comuni delle Isole Minori, di cui sono Presidente: oltre un milione di euro per sistemare una zona importante di Forio. So bene che ci sono zone in cui il manto stradale non è in sesto, abbiamo in previsione i lavori delle fogne e abbiamo deciso di intervenire subito con interventi tampone per poi realizzare il vero manto stradale dopo i lavori, e sarebbe stato folle fare il contrario. A Via Costa, inoltre, è previsto anche il rifacimento dell’illuminazione pubblica con un sistema di cavi sotterranei, come sarà in tutte le strade del paese.

Lei è arrivato a fare il sindaco di Forio in un momento particolare, quando la classe politica si sciolse come neve al sole. Cos’ha trovato, e cosa lascia?

Mi è capitato due volte, mi capitò anche nel 1994 quando dovetti sobbarcarmi l’onere di fare il sindaco per 8 mesi. Quando nel 2013 abbiamo preso la situazione in mano, insieme a tanti amici, realizzai una coalizione di nove liste e venni eletto, secondo il Corriere della Sera, come il sindaco più votato in Italia.

Era un momento particolare. Parlando di finanziamenti, ricordo che era il periodo delle partecipate coi debiti e qualche altro grattacapo.

Nel 2013 abbiamo preso un comune con una situazione economica drammatica, al punto che sembrava si potesse solo dichiarare il dissesto. Il comune aveva un deficit di 28 milioni di euro, la Pegaso con 15 milioni e la Torre Saracena con quasi 6 milioni di euro di debito. Abbiamo lavorato molto bene per rientrare di queste esposizioni e abbiamo chiuso la partita tra il 15 e il 20%. Trovammo Marina del Reggio Verde che stava fallendo, l’abbiamo portata in attivo seppur di poco e abbiamo stabilizzato oltre 15 persone. Questo significa anche creare economia, occupazione e dare tranquillità a delle famiglie. Creare economia con il porto è qualcosa che va visto in maniera più ampia. Non è solo il profitto della gestione, ma è l’indotto e il riverbero che crea in paese. Certo, bisogna farlo diventare una marina nel vero senso della parola, c’è da riprogettare gli interni per accogliere barche di dimensioni maggiori, c’è da sostituire i pontili galleggianti con pontili fissi per garantire accosti più sicuri. Il porto è volano di economia per quello che riversa a terra. La gente va nei locali, spende, si diverte, si gode Forio in maniera complessiva frequentando ance i locali del centro storico e quelli un po’ più distanti, a mezza costa. È vero, abbiamo trascurato un po’ la quotidianità, abbiamo trascurato un po’ l’asfalto e la pubblica illuminazione, ma stiamo predisponendo una gara europea che doti Forio di un nuovo impianto green e che produca e utilizzi energia alternativa con risparmio energetico. I nostri impianti sono vecchi e ora c’è la necessità di dotare Forio di un impianto di pubblica illuminazione moderno ed efficiente.

Per restare sull’aspetto economico, c’è la vicenda che l’ha visto protagonista con la questione Colombaia e i suoi debiti.

Andiamo subito al cuore della vicenda: la Fondazione della Colombia ha ancora un debito di 800mila euro. Devo dire che una gestione oculata è stata quella di Massimo Bottiglieri, ma per il resto, parliamo di spreco continuo. C’era chi percepiva seimila euro al mese e la Colombaia aveva, addirittura, una sede a Roma e una sede a Ischia Ponte. Una cosa veramente ridicola, e noi siamo stati costretti a fermare la Colombaia per ragioni di sicurezza e di adeguamento degli impianti. Abbiamo anche cercato altre soluzioni per la gestione, ma c’era chi ci aveva proposto di fare una piscina. Qualcuno, forse, voleva fare della Colombaia la sua dimora. Per noi la Colombaia deve continuare ad essere la casa del maestro Visconti, conosciuto in tutto il mondo. È vero, forse l’abbiamo trascurata ma noi abbiamo preso il Comune di Forio come se fosse il relitto del Titanic. Il Titanic è rimasto sul fondo, noi invece siamo riusciti a riportare Forio a galla.

Passiamo alla politica. Non le è sfuggito, come non è sfuggito a noi, che diversi pezzi da 90 della sua amministrazione, sono dall’altra parte. Gianni Mattera, Franco Regine, Angela Albano, Vito Manzi ma c’è anche Nicola Monti. Perché se ne sono andate?

È un po’ la stessa situazione del 2018, quando altri sono passati dall’altro lato. Per quanto riguarda le persone che sono passate nella coalizione composta da otto liste, ho un’idea mia. Credo che queste 8 liste abbiano solo un candidato, un candidato e mezzo serio al loro interno. Vedo, per esempio, che alcune liste non prenderanno neanche il seggio. Per Primavera Foriana ad esempio, non scatterà il seggio. Onda nuova, la lista di Franco Regine e Spadaro, dai nomi che leggo, sicuramente anche per essa non scatterà il seggio. Per la lista “Noi per Forio”, forse scatterà solo un solo seggio. Una cosa è fare una coalizione forte come era la nostra e una cosa è mettere insieme dei nomi, tanti nomi che non portano voti. Certo, anche il singolo voto è utilissimo perché ti fa vincere, ma dobbiamo renderci conto di una cosa: noi, l’altra volta abbiamo fatto nove liste perché c’erano sei candidati a sindaco. Oggi abbiamo fatto tre liste perché ci sono tre candidati a sindaco. Credo che piuttosto che allargare il campo e mettere in campo circa 130 candidati, sarebbe stato meglio fare altro. Di questi 130 candidati solo una piccolissima parte, insomma, verrà eletta. Con questo sistema elettorale, quindi, si è voluto più che altro puntare sul piano dell’immagine e mettere insieme otto liste. Ripeto, molti non verranno eletti e faccio degli esempi pratici. Spadaro e Franco non ce la faranno, così come nella lista di Gianni Mattera probabilmente Luigi Patalano non riuscirà ad essere eletto. Ripeto, hanno fatto otto liste ma hanno tutte un candidato e mezzo e in alcune liste, addirittura, non c’è un candidato forte che può far scattare il seggio.

Leggo la composizione della lista Progresso per Forio e, anche qui, non sono sicuro che scatterà il seggio. Poi vedo anche altri nomi, probabilmente, che resteranno a casa. Non credo riescano a superare il 51%, ma questa è un’elezione molto, molto strana. E io trovo assurdo che loro dicono essere il nuovo. Ma il nuovo con chi? Con Gianni Mattera? Con Franco Regine? Insomma, l’esperienza è importante in politica, però, ad esempio dell’esperienza da sindaco di Franco Regine che ce ne facciamo? E anche il suo candidato a sindaco lasciò Colella e Regine. Un periodo di tante parole, ma con nulla di concreto.

Sono tante le critiche che le sono mosse. Qual è quella che, però, le ha dato più fastidio e che è andata oltre il gioco delle parti?

Lo ha detto lei, è il gioco delle parti. Il gioco delle parti, anche, cioè giocando sulle verità, è crearsi delle scuse. Forse la più ingiusta è quella di chi dice che non è stato fatto nulla. Ma voglio guardare al futuro. Abbiamo realizzato un progetto bellissimo che prevede una passeggiata che dal Soccorso arriva a Cava dell’Isola. Una passeggiata a piedi, fino alla spiaggia di Cava dell’Isola, un’opera bellissima e che sarà volano di nuova economia. Nel frattempo, però, sono programmati diversi interventi tampone di cui aspettiamo solo l’ultima autorizzazione. C’è un intervento di 700mila mila euro davanti all’ex albergo Santa Lucia, un altro intervento a Basso Cappella da 750mila euro, uno agli Scogli Innamorati da 840 mila euro, un altro all’altezza di Via Carano. Si, sono interventi tampone che non c’entrano niente con i 25 milioni per realizzare l’opera definitiva che nella parte sottostante darà la possibilità di realizzare fino a 27 pedane da dare in concessione ai giovani, creare una filiera dei solarium. Questo significa continuare a creare occupazione per i nostri giovani e non solo, e di questi 25 milioni, martedì scorso sono stati già assegnati al comune di Forio i primi 7 milioni. Cosa mi dà fastidio? Quando si dice che “Dio non è Dio” e quando si dicono delle falsità. Quando si dice, addirittura, che noi offendiamo. Sfido tutti a vedere i nostri consigli comunali. Noi non abbiamo mai offeso come, invece, ho visto fare durante il vostro confronto, dove il candidato si è permesso di offendere il nostro candidato sindaco Pasquale Capuano, perché ha usato una frase che ho ripetuto tante volte e l’ha ha detto “ti devo chiamare Francesco Capuano non più Pasquale Capuano”. Vorrei ricordare a questa persona, non so se definirla ignorante o altro, che quando ascolta una frase, un pensiero, e lo condivide, bene, lo fa suo. Quante volte noi citiamo le frasi di altri? Vorrei ricordare che Pasquale Capuano è uno che ha carattere, e non si lascia influenzare. Posso dire che spesso abbiamo dei confronti, ma c’è intesa. Lui sarà il nuovo sindaco, siamo sulla stessa lunghezza d’onda».

Due pezzi importanti della maggioranza, però, hanno usato parole poco dolci. Michele Regine e Gianni Matarese.

Michele lo considero come un figlio, sia perché sono cresciuto col padre, sia perché lui è cresciuto con i miei figli. C’è sempre stato rispetto fra noi. Gianni Materese lo ritengo un amico fraterno perché sono tantissimi anni che siamo stati insieme. Abbiamo avuto delle vedute diverse, invece ci sono altri che purtroppo si sono accorti solo dopo dieci anni, quando siamo arrivati alla scadenza, che avevano a che fare con un dittatore. In politica non si finisce mai di imparare.

C’è un altro in particolare che merita una sottolineatura, Gaetano Colella.

E cosa le devo dire. Fino a tre giorni prima della presentazione delle liste, è stato qua con noi al comune, è venuto alla presentazione di Capuano e diceva che assolutamente non bisognava far vincere l’altra parte, definendoli addirittura come criminali, davanti a testimoni. Ha voluto giustificare questa cosa dicendo che per Forio non è stato fatto niente di nuovo in 10 anni, ma è stato sempre qui. Siamo stati amici per tanto tempo.

Le faccio una domanda diversa: è tornato sulla scena politica da sindaco e oggi affronta una campagna elettorale da consigliere comunale. Come cambia?

È un’esperienza particolare. Non è la mia prima campagna elettorale da consigliere comunale, ma è impegnativa ed emozionante. Porto con me diversi giovani nuovi candidati nella mia lista, come può anche vedere sulla scrivania. Non le nascondo, però, che fosse rimasta la maggioranza di ottobre non mi sarei candidato. Avrei sostenuto i candidati ma avrei fatto altre scelte. Incontrare gli elettori in maniera diretta è la vera carica che riceve ogni politico e ogni candidato. Ho dedicato gli ultimi 10 anni a Forio. Venivo alle 8.30 e a volte anche prima e uscito dal comune dopo le 14.00. Solo così, solo con questo impegno siamo riusciti a fare tutto quello che abbiamo. Non sono contento al 100%, ma posso dire che lascio al mio successore un grande lavoro da compiere. Avrei voluto fare tanto in più, però, diciamocelo, in Italia dobbiamo fare i conti anche con la burocrazia.

Un appello al voto?

Io dico di votare Pasquale Capuano. Come le ho detto non ho velleità di posizione, cerco di aiutare e sostenere nuovi candidati anche per garantire a Forio un ricambio di classe dirigente. Servono anche nuove forze nuove e giovani che vogliono concorrere allo sviluppo del nostro territorio.