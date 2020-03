Francesco Del Deo: “E’ stato un caso isolato. Non servono allarmismi, ora solo calma”

Ida Trofa | Si è tenuta ieri una luna, a tratti surreale conferenza stampa presso il comune di Forio. Il punto della situazione organizzato dal Sindaco di Forio Francesco Del Deo alla presenza del consigliere delegato alla sanità, il dr. Domenico Loffredo. Il primo cittadino ha fatto il punto sulla situazione Coronavirus, l’attuale emergenza sanitari nazionale e tracciato il quadro della vicenda legata agli ospiti dell’hotel Punta Del Sole, tutti conterranei e parte della stessa comitiva con cui è giunto ad Ischia il turista di Brescia trasferito poi al “Cotugno” di Napoli con la diagnosi legata al tampone positivo ai test da COVID-19.

“Il paziente non sembra destare eccessive preoccupazioni. Sta bene cosi come stano bene tutti i turisti che hanno viaggiato e soggiornato con noi. Basta pensare al passato, guardiano anni e lavoriamo insieme per il bene del paese, la tutela della salute pubblica e la salvaguardia del territorio e della sua economia ” ha dichiarato il sindaco del comune turrita “Gli altri ospiti che saranno trasferiti presso i comuni di provenienza, sosteranno questa sera alla ex caserma della Cecchignola, a Roma, per poi riprendere il viaggio verso casa domattina.

Sono stati controllati e visitati anche i componenti dello staff della struttura, mentre il titolare dell’albergo ha fatto sapere di voler osservare una quarantena volontaria di 14 giorni, pur in assenza di particolari sintomi, presso la propria abitazione.

Del Deo che ha fatto vista agli ospiti del “Punta del Sole“ omaggiandoli di una bottiglia di limoncello ischitano ed un invito a ritornare ad Ischia per un soggiorno sereno e gradevole senza ansie e patemi ha fatto anche il punto sulle sulle condizioni del gruppo di visitatori: “Si tratta di un caso isolato l’assenza di sintomi negli altri viaggiatori del gruppo fa essere cautelativamente ottimisti i sanitari e gli uomini del commissariato di Governo di Angelo Borrelli che com enel terremoto si è dimostrato capace vicino al territorio. Ovviamente manterremo alta la guardia, ma suggeriamo di evitare scene di panico ed allarmismi e di moderare i toni della comunicazione. Pensiamo al bene e facciamo che anche questo sia notizia”.

Nel merito delle iniziative assunte per la profilassi e l’iter sanitario legato all’emergenza il primo cittadino ha ricordato che in giornata, con apposite ordinanze , ha disposto la chiusura nuovamente di scuole, del mercato comunale , uffici comunali e edifici di culto fino al giorno 8 marzo.

Ogni iniziativa, ogni programma e intervento nel merito del caso foriano è stato concordato con il Commissariato Straordinario di Governo per l’emergenza Coronavirus, la dirigenza dell’ASL Napoli 2 Nord con la Task Force della Regione Campania.

Anche in relazione ai costanti contatti con le istituzioni e le autorità i sindaci si incontreranno in una sorta di tavolo tecnico permanete per stabilire una linea comune da adottare per affrontare il prosieguo e la concertazione sulle linee guida da dettare per affrontare al meglio le settimane a venire .