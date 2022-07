Francesco Del Deo: “Da 28 anni abbiamo sotto gli occhi un disastro economico e sociale”

Francesco Del Deo* | L’attualità delle affermazioni dell’Onorevole Paolo Cirino Pomicino, con il quale condivido un sentimento di amicizia e stima reciproca, è condivisibile e offre più di un punto di riflessione. Con la crisi del pensiero e della cultura politica, che sta caratterizzando questi ultimi decenni di storia del nostro Paese, attraverso le parole, sagaci e schiette, dell’On.le Pomicino emergono i tratti di quella che è stata una vera e propria “involuzione” della cultura politica in Italia e sulla necessità di un moto di orgoglio che riporti le ideologie al centro dei grandi discorsi.

Con la scomparsa dei partiti strutturati e il proliferare dei partiti personalistici, cioè legati unicamente alla figura del proprio leader, in questi anni abbiamo assistito ad un allontanamento della cittadinanza dalla politica.

Nel ’92-’93 è stata decapitata una classe politica, una classe dirigente. Oggi come oggi mi rendo conto che non si fa più Politica, lo si vede anche dai giornali acquistati quotidianamente. In questi trent’anni non si è riformata una classe politica, abbiamo visto che i componenti delle terze e quarte file sono diventati tutti leader, ciò non fa crescere il Paese. Anche per le ideologie, si dovrebbe avere una destra, una sinistra e un centro, invece tutte le estrazioni politiche vorrebbero creare un partito di centro. Ma poi non c’è un federatore, non vi è un capo. La verità è che prima ci si rivolgeva ai partiti, oggi non vi sono più i partiti perché non vi sono più le ideologie e, forse, stiamo procedendo verso un sistema che predilige le personalità leader alle ideologie.

Condivido le parole dell’On.le Pomicino: “Nella Prima Repubblica le maggioranze parlamentari erano le maggioranze del Paese; nella Seconda Repubblica le maggioranze parlamentari erano sempre minoranze del Paese perché il sistema maggioritario ha questo effetto, si da il Governo a minoranze. Questo ha portato ad avere governi senza forza necessaria e, quando avanzavano referendum sul quale il governo metteva il suo bollino, puntualmente falliva.

E’ il caso di Berlusconi e Renzi

La politica è in affanno, 3 governi, 3 maggioranze diverse e il Parlamento ha deciso che non c’era nessun parlamentare in grado di governare e guidare il paese. Cosa dovrebbe accadere? Che i partiti riassumessero la propria identità, qualunque essa sia, perché senza identità e cultura di riferimento, il partito si trasforma e diventa comitato elettorale, non ha più una visione del Paese in grado di guidare una democrazia moderna.

I partiti lo faranno? Non lo so. Fino ad ora non lo hanno fatto e da 28 anni abbiamo sotto gli occhi un disastro economico e sociale. Bisogna avere un gruppo di persone, come avvenne nell’immediato dopoguerra, che possa impegnarsi in questo senso.”

E’ questo un interrogativo cui dare risposta, soprattutto nel momento storico in cui viviamo, dove abbiamo Draghi che, come affermato anche dal mio amico Pomicino, deve assumersi la responsabilità di portare avanti il paese e di rispettare le scadenze imposte dell’Europa. Draghi, oggi più che mai, è chiamato a dare al Paese quanto ha ricevuto negli anni, ad esempio con la nomina a presidente della BCE e a Governatore della Banca d’Italia.

Ringrazio l’On.le Pomicino per aver scelto di includere l’isola di Ischia nel tour di presentazione di questo testo che invito, davvero, a leggere.

foto gerardo calise | *Sindaco di Forio