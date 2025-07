Francesco Del Deo all’attacco: “Topi come conigli e bugie inaccettabili, la verità va ristabilita”

Emergenza degrado a Forio. Francesco Del Deo accusa un consigliere comunale di mistificare la realtà sul Rione Umberto I e denuncia l’immobilismo dell’attuale amministrazione: “Cinque milioni lasciati per la rigenerazione, ma dopo due anni non è stato fatto nulla. I topi entrano nei palazzi, serve un intervento urgente per la salute pubblica”.

Un duro affondo, quello che arriva da Francesco Del Deo, ex sindaco di Forio, che sui social ha deciso di rompere il silenzio con un intervento tagliente e privo di reticenze. L’obiettivo delle sue parole è un consigliere comunale di maggioranza, che Del Deo accusa apertamente di mistificare la realtà sulla questione, annosa e mai risolta, del degrado urbano nel Rione Umberto I.

“Sono bugie insostenibili – scrive Del Deo – quelle che continua a raccontare un consigliere comunale che, peraltro, da anni vive proprio in quella zona”.

L’ex primo cittadino rivendica con forza l’operato della sua amministrazione, che – come sottolinea – avrebbe lasciato in eredità cinque milioni e ottocentomila euro destinati alla rigenerazione urbana dei rioni ex baraccati. Una somma cospicua, che però, a distanza di due anni, secondo Del Deo non ha ancora prodotto alcun risultato tangibile. “I lavori al Rione Umberto I non sono nemmeno iniziati”, denuncia.

Ma il passaggio più allarmante è quello relativo alle condizioni igienico-sanitarie del quartiere. Del Deo allega persino una foto – “un topo grande quanto un coniglio” – ritrovato in uno degli stabili, a dimostrazione di una situazione al limite dell’emergenza sanitaria. La settimana scorsa, assicura, è stata fatta una segnalazione formale, ma ad oggi non si è ancora visto nessun intervento di disinfestazione o derattizzazione. “Stiamo forse aspettando che i topi entrino direttamente nelle case?”, chiede con tono provocatorio.

Nelle righe successive, Del Deo esprime solidarietà al consigliere Mimmo Loffredo, autore di recenti post sulla vicenda che sarebbero stati derisi da altri rappresentanti istituzionali. Ma per Del Deo non c’è nulla da ridere: “Il dottor Loffredo è una persona seria, un professionista che ha salvato e continua a salvare vite umane. Ridicolo è chi altera la verità, non chi denuncia ciò che vede”.

La proposta, infine, è concreta: se l’amministrazione comunale concederà l’autorizzazione, lui e Loffredo sono pronti a intervenire personalmente e a proprie spese per effettuare una prima bonifica dell’area. Un gesto che, nelle intenzioni, vuole essere un atto di responsabilità civile e di pressione politica. Perché in gioco, sottolinea ancora Del Deo, non ci sono né carriere né polemiche social, ma la salute pubblica dei cittadini di Forio.

Un appello accorato e una denuncia che non può passare sotto silenzio. Resta ora da capire se e come l’amministrazione risponderà, e soprattutto se si assumerà il compito di ripristinare le condizioni minime di vivibilità in una zona del paese che continua, da anni, a chiedere rispetto.