Francesco Del Deo: “200 milioni per le isole minori d’Italia”

Francesco Del Deo (Presidente ANCIM e Sindaco di Forio): “Cari isolani d’Italia, negli ultimi mesi abbiamo centrato obiettivi importanti ma ora si apre una nuova stagione, animata da una rinnovata compagine parlamentare e governativa. Ovviamente l’Ancim non abbasserà la guardia, certi che solo il lavoro costante paga: pensate un po’, solo per quanto attiene alle attività finanziate dal Ministero della Transizione Ecologica, abbiamo portato a casa 200 milioni per le isole minori d’Italia, che stiamo utilizzando, e utilizzeremo, per portare avanti progetti e iniziative importantissime per lo sviluppo dei nostri territori, cristallizzati in 140 progetti di sviluppo sostenibile.

Ed ancora: il Pnrr ha assegnato 45 milioni di euro per collegare in banda ultralarga le piccole isole italiane, permettendo connessioni veloci e all’avanguardia. Questi soldi non sono piovuti dal cielo, ma sono il frutto di un costante dialogo istituzionale che abbiamo intrecciato col Governo. Senza il nostro lavoro quotidiano, senza le centinaia di telefonate tra noi Sindaci e i numerosi incontri che abbiamo avuto con l’Esecutivo, questi risultati non si sarebbero mai raggiunti.

Pertanto, ringrazio e saluto i membri del Parlamento e dell’Esecutivo che hanno aiutato le isole minori in questa legislatura che volge al termine. Sin dal primo giorno della nascente legislatura, invece, l’ANCIM continuerà a portare avanti gli interessi delle isole minori, non arretrando di un centimetro. Ed io, come sempre, continuerò ad informarvi.”