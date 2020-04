Franceschini “Il Mes? Aspettiamo di vedere come esce dal Consiglio Ue”

ROMA (ITALPRESS) – “E’ evidente che se fosse senza condizioni, sarebbe uno strumento di sostegno sanitario e quindi sarebbe da utilizzare ma abbiamo detto che vedremo come uscira’, anziche’ discutere preventivamente e se sara’ effettivamente senza condizioni”. Lo ha detto il ministro dei Beni Culturali, Dario Franceschini, ospite della trasmissione “L’aria che tira” in onda su La7, parlando del Mes senza condizionalita’ per l’emergenza coronavirus proposto dall’Eurogruppo.

“Penso che Patuanelli si riferisse al Mes precedente non a questo in discussione”, ha concluso commentando le parole del ministro dello Sviluppo Economico, Stefano Patuanelli, che ha confermato il no al Mes da parte del Movimento 5 Stelle.

(ITALPRESS).