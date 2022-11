francasamicciola Si cercano i 4 dispersi, arrivano i mezzi meccanici

Bisogna fare presto. Bisogna tirare dal fango dell’Epomeo i corpi dei quattro dispersi. C’è da fare presto per dare dignità e rispetto ad una tragedia immane e senza pari. 8 morti accertati, 4 dispersi dopo 4 giorni sono troppi. Con il cambio del meteo e in previsione dei peggioramenti in vista per il week-end, mentre si disegna una maxi zona rossa “precauzioanle”, i Vigili del Fuoco sono riusciti ad arrivare al Celario con i mezzi meccanici per muovere il fango e favorire anche il lavoro dei cani “molecolari”.

– foto franco trani –