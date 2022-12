franacasamicciola Zona Rossa prorogata di circa 10 giorni. Studi sul territorio. In arriva ordinanza per il CAS

Il commissario Legnini ha fatto il punto nel pomeriggio. In breve, la zona rossa e l’allontamento di venerdì scorso sarà prorogata di circa 10 giorni.

In questo lasso di tempo, dopo un’ordinanza del Dipartimento di Protezione Civile, Curcio, si terranno degli studi complessivi sull’intero territorio di Casamicciola. L’agibilità delle abitazioni è legata alla verifica del contesto idrogeologico complessivo. Uno studio che prevede una prima serie di studi che dureranno 5 giorni e altri 7.

Nel frattempo i vigili del fuoco e i geologi stanno provvedendo all’analisi dei singoli edifici. Al termine di questi studi, a cui lavorano tutte le università campane e i tecnici del prof. Casagli che ha installato i radar e domani (giovedì) si possono avere i primi dati.

Nei prossimi giorni il Commissario Legnini emetterà un’ordinanza per consentire l’erogazione del Contributo di Autonoma Sistemazione ai cittadini sfollati. E, sempre nei prossimi giorni, ci sarà anche un’ordinanza che consenta la valutazione del danno. Entrambe saranno emesse cercando di allineare le procedure già in essere per il post sisma.