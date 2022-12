franaCasamicciola. Vigliacchi, cattivi e senza pietà…

Sandra Malatesta | Che razza di gente è chi mette da parte il dolore atroce che stanno vivendo i familiari delle vittime per parlare di case abusive o per fare vignette non offensive ma cattive? Sapete che cos’è il dolore? O vi è andata sempre bene? Credete che quella gente fosse talmente masochista che ha pensato “facciamoci la casa qui tanto forse le frane non ci saranno e se ci saranno la nostra casa reggerà?”. Sapete che dopo il terremoto a tanti avevano detto che quella zona era sicura? Sapete che la popolazione mondiale è cresciuta in modo esponenziale e con lei le case? O pensate che solo a Ischia si sono costruite tante case molte delle quali abusive e condonate?

Solo perché Ischia è un’isola bellissima e che si vede tutta dobbiamo essere sempre trattati così? Io non posso sopportare chi sa tutto, chi sputa sentenze, perché questo succede ai bambini che crescono, non agli adulti che puntualmente si sono trovati a fare quello che pensavano non avessero fatto mai. Io sono stata in silenzio per tre giorni e volevo ancora stare senza scrivere, ma quando è troppo è troppo. Quella vignetta porta con sé un sottile filo di cattiveria che cerca di nascondere dietro l’ironia. Perché non diciamo che l’Italia è abusiva? Perché? Può essere mai che la bellezza deve sempre pagare un prezzo alto? Se Ischia fosse stato un paesino anonimo dove magari case abusive trasportate a valle da una frana o valanga, al massimo per uno o due giorni si sarebbe parlato compiangendo le povere vittime.

E invece no, Ischia è bellissima, tante persone famose la scelgono per le vacanze, e questo fa un poco invidia diciamolo pure. E come quando un’amica invidiosa non vede l’ora di ferire, così chi non conosce Ischia ma è geloso, appena la vede debole e ferita, affonda il coltello nella piaga come fanno da sempre i vigliacchi. Ho letto uno scritto di Enrico Sanseverino che diceva di Ischia bella ma soprattutto ospitale con la sua gente pronta ad accogliere: “Se vai a mare ci vai con loro, se vai a fare una spesa vai con gli ischitani pronti a consigliarti e così via…” Sanseverino ha capito che purtroppo l’abusivismo in questa frana, proprio in questa non c’entra un tubo. Ma la volete finire?

Sapete che ci sono quattro persone che non si trovano? Sapete che le mamme e i papà aspettano disperati di riconoscere dei corpi che fino a venerdì erano caldi e vivi e parte delle loro vite? Ma anche se fosse come dite, a noi, in questo momento, interessa altro e per tutti dovrebbe essere così e per molti è così. Tante manifestazioni d’affetto da tutto il mondo. Angela Merkel ha detto che è dispiaciuta ed è vicina agli ischitani, stop. Così come Vasco Rossi, come Andrea Sannino, come Koulibaly, come De Laurentis come tanti e tanti con i quali mi scuso se non scrivo i loro nomi. E basta mò!

Fa bene il sindaco Pascale al quale contestai e contesto la scelta di mettere le strisce blu fuori all’ospedale. Fa bene se prende i migliori avvocati e comincia a querelare. Lasciateci in pace con il nostro dolore atroce, giratevi dall’altra parte, guardate altrove. Politici, abusivismo, imbrogli, ci sono ovunque come ovunque ci sono gli uomini punti esclamativi e punti interrogativi. Preferiamo questi ultimi che sanno di non sapere e invece di dire cose cattive e gratuite si danno da fare perché la vita continua anche in chi ha il cuore a pezzi e si deve fare in modo da star loro vicini. Sono arrabbiata nera oltre che piena di dolore.

La mia casa non è abusiva è stata costruita nel 1887 e quando l’ho rimodernata ho mantenuto tutte le strutture persino il balconcino piccolo con la persiana alta tre metri come era prima. E con questo non mi sento sicura. Può succedere ovunque che un monte frani anche alle mie spalle, e non mi permetto di dare addosso a chi ha una casa abusiva perché nemmeno lui si sente sicuro. Nessuno deve sentirsi sicuro di niente nella vita, perché nessuno di noi sa quando verrà il padrone di casa a prendere I soldi dell’affitto.