franaCasamicciola Via al piano speditivo e allo sfollamento della maxi zona rossa

Dalle 16.00 entrerà in vigore la prevista allerta meteo gialla che si attendeva nei giorni precedenti. Il Centro Coordinamento Soccorsi ha identificato, con il supporto dei vigili del Fuoco, una zona rossa che, a breve, sarà resa nota con una mappa molto dettaglia.

Chi rientra in questa zona rossa dovrà allontanarsi dalla propria abitazione e sarà accolta in hotel, nelle vicinanze, individuati dal CCS. Per la logistica è preferibile raggiungere i punti di ritrovo dove i cittadini sono stati dislocati verso i vari hotel.

Siamo in attesa della diffusione dell’elenco delle strade e della cartografia dettagliata delle zone da sgomberare. Come si sa, gli edifici controllati sono oltre 1350 e, di questi, 600 sono stati dichiarati inagibili. In modalità preventiva, il CCS ha disposto, appunto, l’allontanamento degli occupanti