Ad Ischia sono iniziate le operazioni per attrezzare il Palazzetto dello Sport “F. Taglialatela” per ospitare sia gli sfollati di Monte Vezzi, 36 persone per 5 famiglie che occupavano abusivamente gli edifici già sfollati nel 2006, sia per dare ricovero agli potenziali sfollati della maxi zona rossa di Casamicciola.

Ecco cosa ha disposto il sindaco di Ischia: “l’immediato allontanamento –in conseguenza della interdizione permanente degli stabilidi quanti, all’esito delle disposte verifiche di cui si è incaricata la Polizia Municipale, siano risultati e/o risultassero comunque presenti od occasionalmente transitanti, nelle aree e nelle abitazioni oggetto di sgombero permanente della competente autorità amministrativa a seguito dell’evento franoso del 29/30 aprile 2006, ed il loro temporaneo ricovero presso il Palazzetto dello Sport Federica Tagliatela e/o presso gli altri centri di accoglienza temporanei e straordinari all’uopo attrezzati dalla Protezione civile.

Inoltre, “il costante monitoraggio delle aree a rischio e delle strutture ivi presenti con facoltà per i Responsabili dei servizi comunali interessati di avvalersi di ulteriori incaricati e ausiliari -se indispensabili- per la individuazione e la verifica di eventuali situazioni di pericolo anche potenziale per l’incolumità dei cittadini.”