franacasamicciola Riunione in Procura. I pm nominano due esperti per scoprire le cause della frana

Come da programma, ieri presso la procura della Repubblica di Napoli si è tenuto l’incontro per gli accertamenti non ripetibili e l’informazione di garanzia in relazione al procedimento penale aperto nei confronti di ignoti per i reati commessi ed accertati per la frana di Casamicciola del 26 novembre.

A questo incontro con i pubblici ministeri Mario Canale e Stella Castaldo hanno preso parte i difensori di fiducia delle 31 parti offese, gli avvocati Cristiano Rossetti, Massimo Stilla e Stanislao Gioffreda.

In questo caso specifico relativo alla frana, come spiegato, l’avviso di accertamento tecnico non ripetibile assume la natura dell’atto dovuto, per consentire a tutte le parti in causa di comprendere quali dovranno essere i passi successivi.

Un primo passo lo hanno già compiuto i due pubblici ministeri, nominando i consulenti prof. Armando Brath Lisa (esperto in ingegneria idraulica) e prof.ssa Lisa Borgatti (geologa) dell’università di Bologna. I due esperti sono incaricati di eseguire tutti gli studi necessari a comprendere le origini, le modalità e ovviamente le responsabilità della frana. A tal proposito c’è da chiarire che questo studio voluto dalla Procura è cosa ben diversa da quello che si sta eseguendo per conto della Protezione Civile. Lo scopo dei pm è infatti scoprire quella che era la situazione antecedente e al momento del tragico evento franoso. Dunque si guarda al passato. Protezione Civile e altri Enti competenti finalizzano gli studi a valutare la situazione per decidere gli interventi da attuarsi nell’ottica della prevenzione. E dunque guardano al futuro.

La giustizia ovviamente deve occuparsi delle cause e delle colpe.

I reati formalizzati contro ignoti sono quello della “Inondazione, frana o valanga”, che si contesta a «Chiunque cagiona un’inondazione o una frana, ovvero la caduta di una valanga, è punito con la reclusione da cinque a dodici anni». E quello relativo al “Dispositivo dell’art. 449 Codice Penale”, che si contesta a «Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nel secondo comma dell’articolo 423bis cagiona per colpa un incendio, o un altro disastro preveduto dal capo primo di questo titolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. La pena è raddoppiata se si tratta di disastro ferroviario o di naufragio o di sommersione di una nave adibita a trasporto di persone o di caduta di un aeromobile adibito a trasporto di persone». E ovviamente l’omicidio colposo, per la morte delle 12 vittime, punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Ricordiamo che le parti offese sono Monti Michele, De Nicola Teresa, Monti Giovanni, Monti Pietro, Castagna Francesco, Impagliazzo Fortunata, Castagna Sara, Castagna Rosa, Castagna Giuseppe, Castagna Marianna, Scotto Di Minico Giovan Giuseppe, Espositore Vincenza, Scotto Di Minico Emanuel, Scotto Di Minico Francesco, Monti Gianfranca, Mazzella Vincenzo, Mazzella Lucia, Mazzella Salvatore, Sirabella Ciro, Di Meglio Lucia, Sirabella Francesco, Sirabella Orlando, Impagliazzo Gioacchino, Capezza Anna, Impagliazzo Giovanni, Impagliazzo Giuseppina, Arcamone Crescenzo, Monti Ossola, Arcamone Michele, Arcamone Giovanna, Senese Vincenzo.