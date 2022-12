franaCasamicciola, Presentato emendamento: 3 milioni per le aziende agricole danneggiate

“Lo avevo promesso lunedì, in occasione di una mia visita istituzionale tenutasi presso il Comune di Casamicciola Terme, dove ho avuto modo di interloquire col Commissario Simonetta Calcaterra e con il Sindaco di Lacco Ameno Giacomo Pascale. Così, dopo una riunione con i membri M5S della Commissione Agricoltura della Camera e del Senato, è stata accolta una mia proposta di emendamento (sottoscritto anche dal Vicepresidente della Camera dei Deputati Sergio Costa) che presenteremo alla prossima Legge di Bilancio.

In particolare, il testo è finalizzato ad istituire un fondo per il ristoro delle aziende agricole danneggiate dagli eventi atmosferici calamitosi verificatisi nell’isola d’Ischia nel novembre 2022 e di queste ore, con una dotazione di 1 milioni di euro per ciascuno dei prossimi 3 anni.

Spetterà poi al Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dettare i criteri e le modalità attraverso cui le imprese agricole ubicate nei territori che hanno subito danni dai suddetti eventi calamitosi potranno accedere agli interventi di ristoro.

L’auspicio è che il Governo possa accogliere la nostra proposta nell’interesse di una Comunità che sta vivendo il momento più tragico della propria storia.”

Così in una nota Alessandro Caramiello, deputato del Movimento 5 Stelle.