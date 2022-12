franacasamicciola. Non ci saranno funerali di stato, saranno riti privati e separati

Non ci saranno funerali di stato per le vittime della frana dell’Epomeo. E’ questa la decisione assunta dai familiari colpiti da questa tragedia immensa e comunicata durante un incontro con le autorità.

La rabbia dei familiari, soprattutto contro Vincenzo De Luca, ritenuto responsabile del non aver messo in sicurezza la montagna e visto come il nemico numero uno dalla cittadinanza anche per i fatti legati al piano di ricostruzione post sisma (e per le frequentazioni casamicciola che, da tempo, non sono bene accette), avrebbe spinto alcuni alla scelta di non aderire ai funerali di stato. Una decisione, questa, che sarebbe stata comunicata anche al Vescovo Pascarella.

Sul web, nel frattempo, il sentimento di rabbia è comune a diversi utenti. L’avvocato Giuseppe Di Meglio, sempre molto attento alle dinamiche della nostra isola, commenta: “Caro Direttore, non credo che la presenza del Presidente della Giunta Regionale e di quello della Città Metropolitana sia opportuna: i due Enti hanno omesso in tutti questi anni i doverosi interventi di pulizia degli alvei e di manutenzione delle alberature dei boschi!”. Un altro utente aggiunge: “Le alte cariche dello stato, è meglio che non ci vengano proprio, a fare passerelle politiche. I familiari soffrono già abbastanza. Il solo vederli li fa rivoltare nella tomba. Che pensassero a portare qualche macchinario che rileva dove sta quella povera creatura, che a mani nude i volontari non riescono a trovare. La politica può pure restare a Roma”.

Il dolore, la rabbia, la delusione e il lutto di questa immensa tragedia potrebbero, però, pesare su questa decisione. Ma che resta legittima e privata.

CELEBRA IL VESCOVO. In ogni caso sembra che i funerali, anche se tenuti in forma privata, saranno celebrati dal Mons. Gennaro Pascarella, vescovo di Ischia. Ill primo rito si dovrebbe tenere mercoledì mattina a Lacco Ameno.