franaCasamicciola Nessuna telefonata al padre, smentita la fake news sulla morte di Eleonora

C’è una fake news da smentire. E da farlo con forza. Eleonora Sirabella non ha chiamato nessuno prima di essere travolta dalla frana che ha cancellato Via Celario. Una fake news diffusa da tutto il sistema nazionale dell’informazione che, però, ha creato un dolore immenso nella famiglia.
Un dolore del quale ci rendiamo participi e, a nome di quanti hanno la stessa sensibilità, chiediamo scusa alla famiglia. Eleonora non avrebbe potuto chiamare i genitori per chiedere aiuto nei soccorsi avrebbero mai potuto fermare i genitori considerato l’ora e i luoghi. Una ricostruzione fantasiosa che è stata diffusa dal sistema delle informazioni e che ci spiace aver ripreso.
Oggi siamo qui a rettificare a rinnovare le condoglianze alla famiglia che si trova a vivere questa immane tragedia. In questi momenti, purtroppo, il sistema delle informazioni diventa impossibile sia da controllare sia da fermare.
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