franaCasamicciola Mamma Valentina torna dai suoi figli. L’hanno recuperata i finanzieri

Mamma Valentina può tornare dai suoi bambini. Valentina può tornare dal suo Gianluca. E’ questo il senso vero del ritrovamento della undicesima vittima di questa strage sospesa. Ora si scava per trovare il corpo di Mariateresa, l’unica che lascia un amore vivo, il suo Salvatore tornato ad Ischia per trovarla.
I militari della Guardia di Finanza, il corpo specializzato del soccorso alpino con l’unità cinofila “Sparta” hanno permesso il ritrovamento del corpo della mamma di Francesco, Michele e Maria Teresa.
L’impegno della Compagnia della Guardia di Finanza di Ischia che ha coordinato le ricerce sul posto insieme alle altre forze dei soccorsi è stato prezioso e puntuale essendo protagonisti di molti dei ritrovamenti nel fango dell’Epomeo.
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