franacasamicciola Lutto cittadino a Casamicciola per Eleonora e Salvatore

Il Commissario Simonetta Calcaterra ha proclamato il lutto cittadino sul territorio del Comune di Casamicciola per la giornata di mercoledì 7 dicembre, in concomitanza con le esequie di Eleonora Sirabella e Salvatore Impagliazzo, vittime dell’alluvione del 26 novembre scorso che si svolgeranno alle ore 11 presso la Parrocchia Santa Maria delle Grazie in Lacco Ameno.