franacasamicciola L’Ischia per Casamicciola

Grande concentrazione in vista dell’appuntamento di mercoledì al “Mazzella” contro la Maddalonese ma grande attenzione anche su quanto accaduto a Casamicciola. L’Ischia Calcio, attraverso i suoi sponsor, si è attivata per dare il proprio contributo ai centri che si stanno occupando della solidarietà verso gli sfollati e le famiglie colpite dalla tragedia. “Sono stato contattato da tutti gli sponsor che stanno attivamente partecipando alla stagione dell’Ischia – dice il presidente Pino Taglialatela – raccogliendo il loro messaggio di solidarietà.

In settimana ci attiveremo per raggiungere i punti che saranno indicati dalla Cariatas Diocesiana per dare sostegno alla popolazione casamicciolese che sta attraversando un momento assai difficile. Ringrazio tutte le aziende che hanno avuto questo pensiero così come i tifosi che da giorni sono sulla zona rossa per dare il loro contributo in termini fattivi, senza dimenticare tutte le forze dell’ordine e i volontari che hanno svolto e continuano a svolgere un lavoro immane”. Una prima donazione, partita da Carpisa-Yamamay, veicolata dall’Ischia Calcio, è stata indirizzata presso l’Hotel Michelangelo che fin dal primo giorno sta ospitando parte degli sfollati.