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#franacasamicciola: l’elemosiniere del Papa domani a Ischia

'A ogni familiare delle vittime corona benedetta del Rosario'

Redazione Web
Il card. Konrad Krajevsky elemosiniere apostolico durante l'inaugurazione della ?Lavanderia di Papa Francesco e servizio docce?, in piazza Durazzo 12, per i senzatetto e i poveri organizzato dalla Comunita' di S.Egidio. Genova, 25 settembre 2019. ANSA/LUCA ZENNARO
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Nel giorno in cui la Chiesa celebra la solennità dell’Immacolata, papa Francesco ha deciso d’inviare domani il suo Elemosiniere , il cardinale Krajewski, a Ischia, nel Comune di Casamicciola Terme “duramente e drammaticamente colpito dall’alluvione dello scorso 26 novembre”. “Nei giorni in cui si celebrano i funerali delle 12 vittime Papa Francesco desidera che quanti sono stati colpiti da questo lutto sentano la sua vicinanza anche attraverso il suo inviato. A ciascuno dei familiari, inoltre, ha destinato una corona del Rosario da Lui benedetta, affinché sentano il conforto della Sua preghiera e si affidino con speranza alla Vergine Madre”, spiega una nota.

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