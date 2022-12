franacasamicciola Ischia non è un’eccezione italiana. E’ stato un evento eccezionale

Gaetano Di Meglio | All’esterno del Capricho, dopo il volto di perlustrazione sul territorio dell’isola d’Ischia, circondato dai giornalisti presenti ancora sull’isola, abbiamo incontrato il prof. Nicola Casagli dell’Università di Firenze, il geologo super esperto di fama internazionale chiamato “al capezzale” di Casamicciola e dell’isola intera.

Uno dei massimi esperti in Italia di quello che ci è capitato ha chiarito, con certezza e senza esitazione quello che ci è capitato. Brevi passaggi, parole chiare e posizione che non hanno bisogno di interpretazioni autentiche o di spiegazioni dei concetti espressi.

E’ tutto chiaro, diretto. Forse troppo rude, ma vero e incontestabile.

«Sono arrivato ieri sera sull’isola e stamani abbiamo fatto un sopralluogo in elicottero insieme al commissario e alla Protezione Civile della Regione. Quindi abbiamo potuto visionare tutti i luoghi colpiti sull’intera isola, non solo Casamicciola. Adesso invece faremo un sopralluogo via terra, sulla strada principale.

Siamo qui a Casamicciola con l’idea di installare della strumentazione di monitoraggio. In particolare un radar interferometrico. In maniera da avere uno strumento in grado di fare mappe multi-temporali di deformazione del suolo e di controllare i movimenti del terreno».

Professore, questa installazione sarà la norma? Resterà in maniera stabile sull’isola, in modo da poter aggiornare costantemente e quindi avviarsi verso un Piano di Protezione Civile comune oppure successivamente gli studi verranno riportati a Firenze?

«No, non siamo qui per studiare, siamo qui per installare strumentazioni che resteranno sull’isola per tutto il tempo in cui ce ne sarà bisogno. Per ora riguarda solo la frana principale. Facciamo una cosa per volta, iniziamo dalla frana principale, poi andremo a vedere anche le frane secondarie. Alcune a mio parere, per quello che ho visto, non hanno bisogno di monitoraggio, ma hanno bisogno di interventi e di sistemazione.

Nel 2006 mi ero occupato anche della frana sul Monte Vezzi a Ischia, ma questo evento è di proporzioni notevolmente superiori. Si può dire che alla fine, per la portata dell’evento, le conseguenze sono perfettamente in linea. Si sono registrati tantissimi danni per un evento davvero eccezionale. Perché l’evento è stato senz’altro eccezionale. L’apparecchiatura che installeremo sulla frana principale, nei prossimi giorni, darà un’informazione ogni minuto, non due volte al giorno e volendo anche ogni secondo, cioè in tempo reale. Della strada, la ex SS 270, ce ne occuperemo dopo esserci occupati della frana principale. Come detto dobbiamo iniziare dalla frana principale, dove ci sono operatori impegnati nelle attività di soccorso, di rimozione dei liquidi e del fango. E’ da lì che bisogna iniziare».

Rispetto agli altri disastri di cui si è occupato che differenze ci sono?

«Io di situazioni come questa ne ho viste tante in Italia, non è una situazione nuova. Penso a quello che è accaduto nelle Marche, a quello che successe in Liguria qualche anno fa. Purtroppo laddove viene cancellata la rete idrografica, cioè la geografia superficiale, e questo avviene in tutta Italia, cioè non è che Ischia faccia eccezione, si è creata una situazione che ormai si è consolidata nel Paese; dove viene cancellata appunto la rete, prima o poi l’acqua si riprende i suoi spazi. E parlo degli incavi e dei canali naturali dove scorreva l’acqua e dove l’acqua scorre ancora, perché non si può non farla scorrere.

Se noi, su o dentro la rete idrografica costruiamo strade, edifici, strutture, infrastrutture e questo avviene purtroppo dovunque, non soltanto a Ischia, prima o poi danni di questo tipo ce li dobbiamo aspettare.

A Ischia, nel 2006 a Monte Vezzi, una frana procurò quattro vittime eppure questi fenomeni che si sono verificati adesso sono ben più grandi di dimensioni, di proporzioni molto maggiori.

Faremo una stima dei volumi coinvolti, perché non mi hanno fornito questi dati, la faremo noi e quindi faremo un paragone rispetto alle frane del 2006, ma come prima impressione è che si tratta di un evento molto più grande. Più intenso, molto più severo. Lo studio e i primi risultati contiamo di averli già da mercoledì, forse nel primo pomeriggio, se tutto va bene anche mercoledì mattina. Poi ci vorrà qualche giorno per interpretarli, definire le soglie e quindi il sistema potrebbe essere operativo all’inizio della settimana prossima. E finché servirà, resterà operativo».



n proposito è intervenuto il commissario Legnini: «Vorrei aggiungere qualcosa a quanto diceva il prof. Casagli, che voglio ringraziare per la sua presenza e quella del suo centro di ricerche, che dal 2016 a Firenze costituisce per noi un elemento di grande fiducia. Voglio aggiungere che il professore è incaricato di realizzare questo sistema di monitoraggio con lo scopo di analizzare la fragilità del nostro territorio. Tuttavia, con il Dipartimento della Protezione Civile stiamo organizzando, e proseguiremo fino mercoledì, un’attività di studio dell’analisi di mappatura più generale, finalizzata ad esporre un piano sia degli interventi urgenti che di quelli più strutturali e più definitivi, nei limiti in cui sarà possibile».