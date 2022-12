franaCasamicciola In corso il summit tra sindaci e Commissario: scuola e viabilità

E’ incorso ad Ischia, presso la sede del Commissariato per il Sisma (che ora sarà base anche per l’emergenza frana) al Palazzo Reale di Ischia, un summit tra i sindaci dell’isola, il commissario Legnini (che è commissario per l’emergenza frana che riguarda l’intera isola) per definire alcuni punti chiari: la riapertura della scuola e l’organizzazione di un sistema di trasporti pubblici con l’EAV Bus; la messa in sicurezza dei punti critici già noti sul territorio e la riapertura della SS 270.