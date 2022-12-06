franacasamicciola Domani i funerali di Eleonora e Salvatore

Domani mattina alle ore 11,00 presso la Parrocchia di Santa Maria delle Grazie di Lacco Ameno si svolgeranno i funerali di
Eleonora Sirabella e Salvatore Impagliazzo, vittime del fango assassino dell’Epomeo che è sceso giù la mattina del 26 novembre. Sarà possibile salutare i due giovani nella camera ardente allestita in chiesa a partire dalle ore 8:00.
Venerdì 9 dicembre, invece, presso la chiesa dell’Annunziata di Campagnano sarà celebrato il rito funebre per
Maurizio Scotto Di Minico, la moglie Giovanna Mazzella e il piccolo Giovan Giuseppe. La camera ardente in chiesa sarà aperta già giovedì sera dopo la S. Messa feriale.
Sabato 10 dicembre, presso la chiesa del Buon Pastore di Ischia si terranno i funerali della famiglia Monti. L’ultimo saluto a
Gianluca, Valentina, Michele, Francesco e Maria Teresa sarà celebrato, come tutti gli altri, dal vescovo di Ischia Mons. Gennaro Pascarella. Nella stessa funzione religiosa si terrà anche l’ultimo saluto per Nikolinka Gancheva Blangova, Nina, la 58enne di nazionalità bulgara che era diventata italiana da pochi giorni. Giovedì sera dalle 19.00 e fino ai funerali di sabato, presso la Chiesa del Buon Pastore sarà attiva la camera ardente.
LUTTO CITTADINO E’ allo studio da parte dei sindaci un’ordinanza comune per l’adozione del lutto cittadino in occasione di questi tre giorni di tristezza e di dolore. Serve l’adozione di una decisione comune che sappia contemperare le molteplici esigenze che la circostanza impone.
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