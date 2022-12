Curcio, Protezione Civile: “Ciò che è avvenuto si inserisce in quadro di dissesto idrogeologico preesistente, in quadro di ricostruzione preesistente e va inserito in un quadro più complesso. Bisogna fare in fretta e bene”. In arrivo soglie pluviometriche e un piano di eliminazione del rischio. Appello alla sensibilità delle persone fuori casa. Sempre difficile, drammatico e complicato”