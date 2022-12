franacasamicciola Che il problema fango non diventi fangopoli

E’ il terzo giorno che trattiamo l’argomento fango. E’ questo, infatti, il tema dei temi da affrontare ora che, finalmente, abbiamo dato degna sepoltura alle vittime di questa assurda strage di fango.

Gli 80 mila metri cubi di materiale che è venuto giù sono un problema serio da risolvere per due grandi motivi. Il primo riguarda la vita delle persone di Casamicciola. Fino a quando non si elimina il fango, infatti, i cittadini di un’ampia porzione di Casamicciola non potrà neanche pensare di mettere in sicurezza. Le lentezze burocratiche e realizzative di questo tema sono direttamente collegate con la vita delle persone. Cittadini a cui va garantito, prima di tutto, il diritto a pensare di ritornare, in sicurezza, a vivere. L’altro, ovviamente, è quello della realizzazione vera e propria del piano di rimozione dei materiali.

La quantità enorme di materiale, non ancora calcolata con misurazioni scientifiche, è oggetto di più valutazioni. Valutazioni che, come potete immaginare, ha attivato gli sciacalli locali e non che hanno fiutato l’affare.

Come vi abbiamo già ampiamente illustrato, la gestione del fango è un problema dal costo, potenziale, di 18 milioni di euro e prevederebbe oltre 12 mila carichi da inviare in terraferma.

Una dimensione “enorme” di questa vicenda che sta spingendo verso una soluzione che preveda un utilizzo locale ma che sarebbe fermata da vincoli e leggi in vigore. Nonostante l’emergenza e la possibilità di ricorrere a poteri “speciali” c’è bisogno, comunque, di un coordinamento tra enti. E in Italia, questa, è la cosa più complicata.

Al momento il problema siti di stoccaggio è quello che più preoccupa il commissario Legnini. Dopo aver avuto l’approvazione dell’ARPA Campania per il parcheggio dell’ANAS e di una zona a Forio in località Casale, si cerca una terza area a Barano.

SOGGETTO ATTUATORE. Un’altra problematica, di rilevante entità, è quella collegata al soggetto attuatore del piano di rimozione dei materiali. In una fase iniziale, il Commissario aveva identificato in AMCA il soggetto attuatore ma il presidente Lettieri ha comunicato l’impossibilità (anche oggettiva, ndr) di adempiere completamente all’impegno attuativo e si studia una soluzione con SMA Campania. Una delle tante società regionali che hanno tanto la forma del carrozzone politico. Nello specifico, questo, è affidato a Tommaso Sodano.

FANGOPOLI Lo ripetiamo, senza voler troppo alzare la voce, c’è un rischio, potenziale, di “fangopoli”. I segnali e gli avvistamenti negli uffici che contano portano tutte in direzioni molto “fangose”. E, attenzione, è un altro fango.