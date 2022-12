franaCasamicciola Almeno 20 indagati, blitz dei Carabinieri al Capricho

La Procura di Napoli stringe il cerchio per accertare le responsabilità della frana del 26 novembre scorso a Casamicciola nella quale hanno perso la vita otto persone mentre due risultano disperse e altri due corpi sembrano essere stati ritrovati intorno alle 11.20.

I carabinieri su mandato dei magistrati hanno fatto irruzione al Comune di Casamicciola per sequestrare atti e documenti. Gli inquirenti puntano a ricostruire in quelle carte le ore precedenti la tragedia con l’obiettivo di appurare omissioni e negligenze. L’indagine si muove in varie direzioni. Sarebbero almeno tre i filoni aperti dai magistrati – riferisce Il Giornale – coordinati dal capo Giovanni Melillo. Il fascicolo è nelle mani di Simona di Monte, ex pm di punta dell’Antimafia napoletana. Nelle prossime ore – dalle informazioni che trapelano dagli uffici giudiziari – potrebbero finire sul registro degli indagati per disastro colposo almeno 20 persone tra funzionari, sindaci e dirigenti dei vari enti. Si ipotizza una maxi-inchiesta.