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#franaCasamicciola. 8 morti accertati. Si lavora per recuperare le salme

Redazione Web
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Le squadre dei soccorritori, coadiuvati da sistemi all’avanguardia per lo studio del terreno dall’alto con camere per il rilevamento termico, hanno individuato ed estratto dal fango la quinta vittima. Si tratterebbe di un adolescente, forse il fratellino della bimba trovata in tarda mattinata e, nelle vicinanze i soccorritori pare avrebbero individuato la posizione di altri corpi. 

Altre due vittime sono state individuate, sempre nella stessa zona ma non è stato ancora possibile liberarle dal fango. I cani “molecolari” arrivati a Ischia dalla Regione Campania, dalla Polizia e dai Vigili del Fuoco hanno rintracciato con ogni probabilità anche l’ottava vittima di cui adesso i soccorritori conoscono la posizione. Al momento non sono stati divulgati i nomi delle vittime, anche perché per alcune di loro l’identità non è stata ancora annunciata.

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