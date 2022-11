FranaCasamicciola 3 le frane che hanno interessato il versante NE del Monte Epomeo

Secondo i validi volontari di Forio CB Protezione Civile, ieri sono state tre le frane che hanno interessato il versante NE del Monte Epome, una in zona Monte Nuovo lato Beccaccia ed una in zona Crateca non hanno interessato cose e/o persone, l’altra, di notevoli dimensioni nel Comune di Casamicciola ha avuto il puto sommitale di distacco a circa 600 mt. slm.

La massa nelle prime centinaia di metri ha avuto una caduta quasi verticale per cui una volta arrivata nel piccolo borgo di case di zona S. Barbara ha letteralmente spazzato via diverse abitazioni, subito dopo la colata si è incanalata nei vari alvei che portano verso il mare portando con sé purtroppo diverse vite umane.

Dopo la prima fase di messa in sicurezza delle persone in zona rossa, oggi proseguiremo nelle ricerche dei dispersi insieme ad oltre 70 Volontari della Colonna Mobile della Regione Campania giunti immediatamenti sull’isola.