Frana un costone, paura in Via Piano Liguori

Se la sono scampata per un pelo, uno dei proprietari e un astante nei pressi del costone franato improvvisamente (ma non inaspettatamente) all’inizio della salita di Via Piano Liguori.

In quello stesso punto, a quanto pare, da domani sarebbero intervenuti i rocciatori per un intervento di messa in sicurezza chiesto da oltre un ventennio al Comune, che avrebbe fatto orecchie da mercante, al punto da spingere i privati a intervenire a proprie spese. Uno dei proprietari, per l’appunto, era intento a preparare tutto l’occorrente e solo per una fatalità si era allontanato di pochi metri dal costone allorquando lo stesso è vistosamente franato.