Frana. La Procura fa “nero” il Comune di Casamicciola: inerzia amministrativa tra abusivismo e pianificazione assente

Nel corposo atto di richiesta di archiviazione, la Procura di Napoli dedica ampio spazio al ruolo svolto – o meglio, non svolto – dal Comune di Casamicciola Terme nella gestione del territorio e nella prevenzione del rischio. Pur non configurando responsabilità penali in capo a singoli funzionari o amministratori, i magistrati non lesinano critiche all’ente locale, evidenziando un quadro di sistematica inadempienza istituzionale che ha contribuito, se non all’innesco della frana, certamente all’aggravamento delle sue conseguenze.

Un piano regolatore fermo al 1974

Il primo elemento che balza agli occhi è la totale assenza di un aggiornamento urbanistico. Il Piano Regolatore Generale vigente risale alla fine degli anni ’60 ed è stato approvato nel 1983. Da allora, nessuna adozione formale di un Piano Urbanistico Comunale (PUC), nonostante la Regione Campania avesse imposto un termine perentorio al 2019. Il Comune non ha rispettato tale scadenza, incorrendo – teoricamente – nella causa di scioglimento prevista dall’art. 141 del TUEL per gli enti locali superiori ai mille abitanti.

In sostanza, Casamicciola ha continuato a crescere in modo disordinato, senza uno strumento di governo del territorio aggiornato e conforme alle esigenze di sicurezza e sostenibilità.

Una “non gestione” delle pratiche di condono

Altro aspetto gravissimo, evidenziato dalla Procura, è la gestione “passiva” delle pratiche di condono edilizio. Molti degli edifici travolti dalla frana erano oggetto di istanze di sanatoria pendenti da anni, alcune delle quali palesemente carenti dei documenti obbligatori. Tuttavia, il Comune non ha mai adottato alcun provvedimento di rigetto, né ha svolto verifiche in loco. Le istanze sono rimaste semplicemente negli archivi comunali, spesso composte da un solo foglio, senza alcun approfondimento tecnico.

Il personale incaricato – come emerso dagli interrogatori – ha dichiarato che la prassi abituale era quella di “accettare tutto” e poi richiedere eventuali integrazioni. Una gestione che, di fatto, ha trasformato le sanatorie in uno scudo per l’abusivismo, senza controllo né filtro.

Antropizzazione fuori controllo e inazione repressiva

Il risultato di questa inerzia è stato un aumento incontrollato dell’insediamento abitativo, in particolare nelle aree più vulnerabili sotto il profilo idrogeologico. La zona di via Celario, dove si sono verificati numerosi decessi, ne è un esempio emblematico: edifici di recente costruzione, in aree a ridosso del monte Epomeo, sorti nonostante vincoli ambientali, paesaggistici e di rischio.

La Procura sottolinea come il Comune non abbia mai attuato una politica di repressione dell’abusivismo, né abbia mai avviato processi di delocalizzazione o demolizione, neppure nei casi di accertata pericolosità. Si è creata così una realtà distorta, dove l’edificazione illegittima è diventata la norma, e la funzione pubblica si è ridotta a mera registrazione burocratica dell’esistente.

Un quadro che non giustifica responsabilità penali, ma evidenzia un fallimento amministrativo

Nonostante queste gravissime criticità, la Procura chiarisce che non vi sono gli estremi per contestare responsabilità penali individuali. La gestione del territorio, per quanto manchevole, non si traduce automaticamente in reati, specie in assenza di una norma cautelare modale che imponga specifici comportamenti obbligatori.

Tuttavia, il quadro delineato dall’accusa è quello di un Comune paralizzato, incapace di esercitare il proprio ruolo di garante della sicurezza del territorio. Un’istituzione che, pur sapendo di operare in un’area ad altissimo rischio idrogeologico, non ha messo in atto le misure minime per arginare il disordine edilizio e prevenire le conseguenze di un evento che – seppur naturale – era statisticamente possibile.

Questo passaggio dell’atto della Procura assume un valore che va oltre il procedimento penale: è una radiografia impietosa di come l’assenza di pianificazione, il laissez-faire amministrativo e l’indulgenza verso l’abusivismo possano trasformare una calamità naturale in una strage.