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Frana, la prima croce è isolana

Redazione Web
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E’ isolana la prima croce accertata di questa frana assassina. E.S. è stata riconosciuta presso l’Ospedale Rizzoli e corregge la notizia diffusa in pomeriggio che voleva la prima vittima una donna straniera. E.S. mancava all’appello insieme con il compagno, S.I. che, però, resta tra gli scomparsi di questa strage

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