Frana Ischia, venerdì incontro di Musumeci, Curcio e Legnini ad Ischia

Venerdì 17 marzo 2023, il Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare, Nello Musumeci, insieme al Capo della Protezione civile, ing. Fabrizio Curcio, il Commissario delegato all’emergenza frana sull’isola di Ischia, Giovanni Legnini, i rappresentanti della Regione Campania, il commissario prefettizio di Casamicciola e i sindaci di Lacco Ameno, Forio e degli altri Comuni dell’Isola si incontreranno a Ischia per fare punto sulle attività in corso per la gestione dell’emergenza post-frana del 26 novembre 2022. Alle ore 14.30 è prevista una riunione con i sindaci dell’isola e con i vari esponenti istituzionali al termine della quale ci saranno dichiarazioni alla stampa presso l’Hotel Regina Isabella a Lacco Ameno (NA).