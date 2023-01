Frana, i primi 15 interventi urgenti di SMA Campania per il “cuore fragile”

Con l’adozione dell’ordinanza numero 5 del Commissario Legnini, si leggono i primi 15 interventi affidati ad AMCa Campania. I primi interventi per mettere in sicurezza la zona più colpita dalla frana.

Il Commissario delegato dispone che, in ottemperanza al Piano operativo, il soggetto attuatore si impegni ad avviare i progetti di fattibilità tecnico-economica per i seguenti interventi: Per gli alvei e le cave a monte degli abitati nel complesso dell’Epomeo realizzazione di briglie a pettine, briglie a rete, interventi di risagomatura di alvei e pendii, ricomposizione della vegetazione, realizzazione di pennelli per catturare eventuali flussi di detriti, rafforzamento corticale con reti paramassi, ed ulteriori eventuali operazioni utili alla messa in sicurezza idraulica ed idrogeologica sempre nell’ottica di massimizzare il riuso del materiale detritico;

Interventi di consolidamento come di seguito dettagliati:

Consolidamento versante a valle di Via Campomanno sovrastante l’Alveo Negroponte;

Consolidamento versante a monte e a valle della Il Trav. Santa Barbara;

Consolidamento e ripristino funzionalità idraulica dell’alveo Senigallia;

Consolidamento e ripristino funzionalità idraulica dell’alveo Cava Fontana –

Vallone Selva;

Consolidamento e ripristino funzionalità idraulica dell’alveo Cava Fasaniello o Ervaniello;

Intervento di consolidamento e ripristino funzionalità idraulica dell’Alveo Pozzillo o Cava Baino;

Consolidamento di muro di contenimento lungo Corso Vittorio Emanuele tra il civico n. 68 e n. 74;

Consolidamento di costone sulla Via Eddomade;

Consolidamento di costone tra via Rampe Paradisiello e Viale Paradisiello;

Consolidamento di costone sulla via Selva Pera;

Consolidamento di costone località Valle del Cotto;

Consolidamento di Via Vicinale Castanito località Piccola Sentinella;

Consolidamento di muro di contenimento e recinzione Corso Vittorio Emanuele altezza Terme Pio Monte della Misericordia;

Consolidamento di costone sovrastante via Monte della Misericordia;

Consolidamento di costone sovrastante via Monito.

Ulteriori eventuali altre opere di consolidamento, anche su indicazione dei Comuni dell’Isola di Ischia, per le quali SMA Campania potrà essere individuata quale soggetto attuatore