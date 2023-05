Frana, Giosi Ferrandino: “Siamo sulla buona strada ma c’è ancora molto da fare”

Questa mattina il sindaco di Casamicciola Giosi Ferrandino ha tenuto una conferenza stampa congiunta col commissario Legnini a sei mesi dalla frana, presso la sede del commissariato all’emergenza (ed a cui hanno partecipato anche diversi componenti della nostra squadra quali Loredana Cimmino, Lella Piro, Ignazio Barbieri, Gianfranco Mattera, Ilaria Ferrandino, Antonio Carotenuto ed Antonio Pisani) nel corso della quale sono stati presentati nuovi e fondamentali provvedimenti per il ritorno alla normalità del paese.

L’avvio del dragaggio del porto, l’indennizzo del 100% alle imprese danneggiate direttamente dalla frana ed ai cittadini che hanno avuto la casa alluvionata e danneggiata e che richiedono interventi di immediata riparazione, l’indennizzo totale per gli interventi per la messa in sicurezza effettuati all’esterno delle proprietà, la riduzione della zona rossa con la riapertura di via Nizzola, via Santa Barbara e Seconda Traversa Santa Barbara il Piano complessivo della messa in sicurezza (vale a dire il primo vero piano di contrasto al dissesto idrogeologico isolano) sono l’oggetto di tre ordinanze del commissariato straordinario all’emergenza e daranno una formidabile impulso alla ricostruzione, un contributo concreto a chi ha subito danni dalla calamità naturale del 26 novembre scorso ed avvicinano significativamente Casamicciola alla normalità.

Per queste ordinanze e per tutto il lavoro svolto in questi mesi il sindaco Ferrandino ha ringraziato sentitamente Giovanni Legnini e l’intera struttura commissariale a nome di tutti i casamicciolesi così come ha espresso la sua gratitudine alla regione Campania, alle forze dell’ordine ed a quanti si sono prodigati in quella terribile notte di fine novembre in favore del comune di Casamicciola.

“Siamo sulla buona strada ma c’è ancora molto da fare” ha detto Ferrandino “ma io e la mia squadra faremo tutti gli sforzi possibili per agevolare il compito del commissariato e fornire il massimo supporto anche da parte degli uffici comunali che faranno la loro parte per garantire che le esigenze ed i bisogni di ogni cittadino di Casamicciola vengano tutelate ed assecondate, in tempo reale; accogliamo con grande sollievo la notizia che il numero degli sfollati si sta drasticamente riducendo e saremo vigili e disponibili ai loro bisogni.

Bisogna infine sottolineare che le zone a valle del comune sono ormai pronte ad accogliere i turisti e che la nuova amministrazione sta lavorando sin dal 16 maggio alla ricostruzione e al rilancio turistico e del commercio” ha concluso Giosi Ferrandino