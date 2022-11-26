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Frana di Casamicciola. La solidarietà del Presidente Metsola

Redazione Extra
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Arriva dal web la solidarietà anche del Presidente UE Roberta Metsola.

“Ho appreso la notizia delle tragiche conseguenze causate da una frana sull’isola italiana di #Ischia.

@Europarl_IT è vicino a tutti gli ischitani in questo triste giorno.

I miei pensieri vanno alle famiglie e agli amici delle vittime e a tutte le persone disperse.”

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