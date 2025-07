Frana di Casamicciola, la rabbia dei familiari: “Feriti due volte: prima dal fango, oggi dall’indifferenza”

Dopo la richiesta di archiviazione dell’inchiesta sulla frana che il 26 novembre 2022 travolse Casamicciola Terme, uccidendo 12 persone, si alza forte la voce dei familiari delle vittime. Tra loro, i fratelli Mazzella, che in quella tragedia persero la sorella Giovanna, il compagno Maurizio Scotto di Minico e il piccolo GiovanGiuseppe, nato appena 21 giorni prima. Un dolore impossibile da cancellare, aggravato oggi da quella che percepiscono come una nuova ingiustizia.

“Dopo due anni e mezzo di silenzio, oggi non possiamo più tacere”, scrivono in una nota durissima diffusa nelle ultime ore.

“Abbiamo perso nostra sorella Giovanna, il suo compagno nostro amico Maurizio e nostro nipote di appena 21 giorni. Abbiamo perso l’amore di Mariateresa, cugini, nipoti, persone che erano la nostra famiglia, la nostra vita. Dodici vittime, dodici nomi, dodici volti che non si possono dimenticare. E ora ci dicono che non c’è nessun colpevole, che tutto verrà archiviato.”

Le parole dei Mazzella sono una scossa per tutta l’isola: “Siamo indignati. Siamo offesi. Siamo feriti due volte: prima dal fango, oggi dall’indifferenza”.

Salvatore e Giovanna:

fratelli separati dalla tragedia

L’indagine aperta dalla Procura di Napoli all’indomani della frana era stata avviata per disastro colposo e omicidio colposo plurimo contro ignoti. Il 30 giugno scorso, dopo quasi tre anni, i magistrati hanno notificato la richiesta di archiviazione a decine di persone offese, tra cui i familiari delle vittime. A questo punto, le parti offese hanno 20 giorni di tempo per proporre opposizione.

I fratelli Mazzella annunciano battaglia: “Presenteremo opposizione, ci batteremo con tutti gli strumenti che la legge ci consente. Non per vendetta, ma per rispetto. Perché la giustizia non può arrendersi davanti alla tragedia. Perché i nostri angeli meritano giustizia.”

Il dolore espresso in questa dichiarazione è lo stesso che da settimane serpeggia tra le famiglie Sirabella, Impagliazzo, Castagna, Monti e Scotto di Minico. Tutti nomi che rappresentano lutti, famiglie spezzate, case svuotate per sempre.

A Casamicciola il tempo sembra essersi fermato. “Un neonato di 21 giorni non può essere archiviato. Una madre, un padre, famiglie intere non possono essere ridotti a una riga su un decreto,” scrivono ancora i Mazzella. “Oggi gridiamo perché siamo la voce di chi non può più parlare. E non ci fermeremo.”

Quella voce ora è diventata collettiva. Perché ciò che rischia di finire nel silenzio di un archivio giudiziario è molto più di un procedimento penale: è la dignità di un’intera comunità ferita.